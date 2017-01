El Elche visita al Betis con la baja por lesión de Kiwi

El Elche CF de fútbol sala inicia hoy al mediodía (12 horas) la segunda vuelta de la Liga de Segunda División con la visita a la pista del Betis, un rival que, a principio de temporada, partía como favorito al ascenso, pero que ha llegado al ecuador de la competición en la antepenúltima posición.

A pesar de ello, los béticos no arrojan la toalla y quieren acceder a los puestos de play off de ascenso, que, actualmente, tienen a once puntos.

El cuadro sevillano venció en la primera vuelta, en el pabellón Esperanza Lag, por 1-2, y los franjiverdes tienen ganas de revancha.

El técnico del conjunto ilicitano, Jordi Durán, tiene la importante baja de Kiwi, quien se está recuperando de una rotura en el gemelo y que todavía tendrá que esperar, como mínimo una semana, para volver a las canchas.

Por su parte, Cristian Cárdenas y Cristian Rubio, los dos fichajes del Elche en este mercado de invierno, debutarán y el club espera que puedan ayudar en la faceta ofensiva y, sobre todo, con goles, que es lo que le ha faltado al equipo en la primera parte de la Liga.

Los franjiverdes ocupan la cuarta plaza de la clasificación de Segunda División, aunque tienen por delante a los filiales del Barcelona y de El Pozo, que son primero y tercero, respectivamente. El punto de mira está en el Segovia, que es segundo y ocupa plaza de ascenso directo, a dos puntos del Elche.