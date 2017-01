Toril afirma que junto a Fabián y Borja Valle querría que llegara un hombre de ataque

Alberto Toril, técnico del Elche, ha confesado esta mañana en la sala de Prensa del Martínez Valero que el Oviedo-Elche de mañana en el Carlos Tartiere (18 horas) va a ser "un partido muy parecido al que jugamos frente al Zaragoza". Entiende que enfrente van a tener "a un equipo con una presión muy grande, con un gran historial y con la obligación de estar arriba debido a su plantilla y al presupuesto". Después de su derrota frente al Sevilla Atlético "la presión va a ser para ellos y debemos saber jugar". Confiesa el técnico cordobés que "si somos capaces de hacer un encuentro largo, competitivo, de intentar que no nos sorprendan al principio, todo irá a favor nuestro. Por el contrario, si encajamos un gol pronto tendremos más problemas ya que la afición, de alguna manera, se pondrá de su lado. Va a ser un partido complicado para los dos equipos".

A su juicio "el Oviedo cuenta con delanteros de primer nivel y si no encajan van a tener muchas opciones de ganar ya que saben que tienen talento y van a crear muchas ocasiones de gol. Vamos a tener que hacer un partido muy serio en un terreno de juego que no estará en condiciones por las inclemencias metereológicas".

Toril piensa que "el Elche está en una buena línea" y aboga por "seguir incidiendo y no cometer errores. Estamos seguros que si seguimos por este camino los resultados llegarán".

El preparador franjiverde ha anunciado que Edu Albacar volverá al once inicial, a pesar de que Iriondo lo hizo bien frente al Cádiz, mientras que Luis Pérez ocupará la plaza del sancionado Rober Correa. El resto será el mismo equipo que jugó ante el conjunto catalán. A Pedro ha preferido no arriesgarlo, a pesar de que tiene ya el alta médica, mientras que en la convocatoria ha elegido a Leomar, por delante de Sory Kaba, que ya dispone de la ficha, que es más un delantero de referencia.

Finalmente, sobre Borja Valle, que todavía sigue jugando en el Deportivo y no termina de llegar al Elche en calidad de cedido, señaló: "Pensaba que iba a venir esta semana, pero no ha sido así. Está cerrado y pienso que la siguiente estará aquí. Eso sería lo normal". Con Fabián y Borja Valle en la plantilla "alguno más podría llegar y no creo que salga ninguno". El preparador ha asegurado que "me gustaría que llegara un hombre de ataque, que nos diera más posibilidades. Soy de los que piensa que cuanto más castigas al contrario, él lo hace menos a ti".