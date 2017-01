Pedro ya está de vuelta

La plantilla del Elche trabajó ayer en el campo anexo al Martínez Valero por espacio de hora y media y en la sesión se pudo comprobar que el técnico franjiverde Alberto Toril va recuperando efectivos de cara al encuentro de mañana sábado ante el Oviedo (18 horas) en el Carlos Tartiere.

Si frente al Cádiz, el pasado domingo, sólo pudo contar con los 18 justos, no tenía más jugadores entre lesionados y el sancionado Edu Albacar, esta mañana, tras el entrenamiento matinal, deberá descartar al menos a uno para completar el grupo que se va a desplazar en avión a Oviedo desde el aeropuerto de Valencia.

Ayer trabajaron con el resto de componentes del equipo Pedro y Hugo Fraile. El mediapunta aspense ya ha recibido el alta médica y completó toda la sesión como si fuera un futbolista más a disposición de su entrenador.

Pedro se lesionó durante el partido ante el Getafe, jugado el pasado 10 de diciembre. En el minuto 76 fue sustituido por Rober Correa al sufrir la rotura parcial de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Desde ese día, vacaciones de Navidad incluidas, a Pedro le ha tocado trabajar duro para recuperarse lo antes posible. Los galenos del club le dieron un plazo de entre cuatro y seis semanas y se ha cumplido el más optimista.

Ahora, será el técnico quien decida si se lo lleva hoy a Oviedo para el duelo que enfrentará al conjunto ilicitano con el asturiano el sábado, en el Carlos Tartiere, a partir de las 18 horas.

Toril tiene muy pocas opciones por banda, tan sólo a Pablo Hervías y Liberto, ya que Eldin sigue lesionado, aquejado de una lumbalgia, mientras que Hugo Fraile, que ayer se mostró ya recuperado de unas dolencias musculares que le han impedido trabajar a buen ritmo durante la última semana, no parece entrar en los planes del cordobés.



Josete, con una sobrecarga

Los únicos ausentes en la sesión, además de los lesionados de larga duración Matilla y Mandi, han sido, el citado Eldin, y el central Josete, que arrastra una sobrecarga muscular. En principio, no parece que pueda ser motivo para quedarse sin viajar a Oviedo, siempre que el técnico lo crea conveniente.

Con el resto de la plantilla también ha trabajado Sory Kaba, que, una vez solucionado el tema de su documentación, que le impidió entrar en la convocatoria frente al Cádiz, podría incluso viajar a Oviedo.

El Elche tiene previsto realizar esta mañana, a puerta cerrada, el último entrenamiento de la semana. A su finalización, Alberto Toril facilitará la lista de convocados.

El once inicial que se mida al Oviedo no variará mucho del que jugó frente al Cádiz, con la sola variación en los laterales. Luis Pérez sustituirá al sancionado Rober correa, mientras que Edu Albacar, tras cumplir su partido de sanción, volverá al equipo en sustitución de Iriondo, que lo hizo bien frente a los andaluces.