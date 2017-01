Edu Albacar y Leomar entran en la convocatoria para viajar con el Elche a Oviedo

Alberto Toril acaba de facilitar la lista de convocados para el duelo de mañana en el Carlos Tartiere ante el Oviedo (18 horas). Junto a los porteros Juan Carlos y Germán, viajan Luis Pérez, Armando, Josete, Pelegrín, José Ángel, Fabián, Álex, Dorca, Pelayo, Leomar, Edu Albacar, Hervías, Liberto, Iriondo, Nino y Guillermo. Regresan a la convocatoria Edu Albacar, tras cumplir su sanción, y el venezolano Leomar, mientras que al final el técnico ha dejado en casa a Pedro, que a pesar de tener ya el alta médica no se le quiere arriesgar. "Es una lesión traicionera y la próxima semana ya estará con nosotros", ha dicho el propio Toril. Tampoco se desplazan Hugo Fraile, el sancionado Rober, además de los lesionados Mandi, Eldin y Matilla. Sory Kaba, con la ficha ya en regla, se ha quedado fuera ya que el técnico ha dado prioridad a la versatilidad de Leomar, más que a opción de un jugador referencia como el delantero guineano.

La expedición franjiverde se desplazará esta tarde a Oviedo. A la 16.30 horas cogerá un autobús que lo llevará a Valencia para, desde el Aeropuerto de la ciudad valenciana, coger un avión destino a la capital asturiana a las 19.55 horas. En la ciudad astur, la expedición quedará concentrada en el Hotel NH Principado, donde cenará y pernoctará. El sábado, día de partido, el equipo saldrá al estadio Carlos Tartiere a las 16.30 horas y volverá a tierras ilicitanas en autobús a la conclusión del encuentro.