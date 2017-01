Luis Pérez: "Nuestro objetivo es marcar cuatro goles si nos hacen tres"

El lateral franjiverde Luis Pérez será titular el sábado, a partir de las 18 horas, en el duelo que enfrentará en el Carlos Tartiere al Elche con el Oviedo. La baja por sanción de Rober Correa le abre la puerta al once, pero también es cierto que se ha ganado un puesto en cada entrenamiento y en los minutos que ha ido disfrutando a lo largo de esta temporada. "Tengo la oportunidad de jugar y voy a tratar de hacer las cosas bien", reconoce el sevillano antes de asumir que "desde que llegué aquí he trabajado duro y también, he disfrutado de los minutos que me ha dado el entrenador. Eso es lo que he intentado siempre".

Entiende que "el equipo debe ir a Oviedo con la idea mostrada en los últimos tres partidos, en los que hemos rendido a un nivel muy alto. Por ese camino, al final, los puntos irán llegando de tres en tres". Seguidamente, reconoce que "el vestuario está muy motivado porque sabe que lo está haciendo bien y que va por el buen camino", y admite que ganar los tres puntos en Oviedo para cerrar la primera vuelta les daría "moral y sería un alivio". El exjugador del Real Jaén dice también que "sabemos a lo que jugamos y que en cualquier momento pueden llegar las victorias si seguimos en esta línea".

El lateral sevillano espera un Oviedo "herido" por los últimos resultados negativos, lo que en su opinión le hace "bastante más peligroso". Además, entiende que "su afición apretará bastante y será complicado".

El defensa del Elche admitió que el equipo debe "trabajar un poco más defensivamente" para cerrar su portería, si bien recordó que la consigna del equipo es "jugar la pelota y atacar. No es una opción dejar la portería a cero, sino marcar cuatro goles si nos hacen tres".