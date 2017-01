Otra semana sin Borja Valle

El preparador del club gallego asume que «no puedo impedir la salida a un futbolista que no juega y quiere irse».

Alberto Toril, técnico del Elche, tampoco va a tener esta semana dentro de su plantilla a Borja Valle. A pesar de que se insiste en que la operación de cesión está firmada desde la pasada semana, las circunstancias que vive el Deportivo en forma de lesiones y sanciones obligan al jugador a permanecer más tiempo en la entidad de Riazor.

Incluso, ayer, la situación dio un giro sorprendente cuando Gaizka Garitano, entrenador del Deportivo, confesó en una rueda de Prensa que Borja Valle va a jugar esta noche ante el Alavés en el partido de vuelta de la Copa del Rey, que se disputa en Mendizorroza.

La lesión de Bruno Gama abre las puertas del equipo al jugador berciano, que permanece en la disciplina deportivista a la espera de su salida a préstamo al Elche, mientras el club gallego no concreta las incorporaciones en el mercado de invierno.

Valle será titular ante la ausencia de recursos en la banda derecha y Gaizka Garitano lo ha dejado claro. «Borja va a jugar», dijo de manera categórica el preparador vasco tras reconocer que le ha pedido al club que «no se vaya ningún futbolista mientras no venga ninguno más» en el mercado invernal.

Garitano reconoció, a continuación, que Borja Valle «me convence desde el primer día», pero no dudó en afirmar que «a un futbolista que no juega no puedo decirle que se quede cuando quiere irse» para ser protagonista en otro equipo como el Elche, que le sigue esperando para que refuerce la plantilla en la segunda vuelta de la temporada. En el club ilicitano toca también esperar a que todo quede solucionado, pero en Oviedo seguro que ya no juega.