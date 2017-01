Hervías: "El vestuario está enrabietado"

Pablo Hervías ha sido el encargado de atender esta mañana a los medios de comunicación tras el entrenamiento del Elche. El extremo franjiverde volverá el sábado a Oviedo donde jugó la temporada pasada cedido por la Real Sociedad."Es un partido muy especial para mí. Tengo muchas ganas de volver porque, a pesar de que sólo estuve un año allí, guardo grandes recuerdos y tengo grandes amigos y hermanos mayores como Susaeta. Es un estadio espectacular, de Primera, donde pasé momento buenos y malos, pero los recuerdos son muy buenos".

El futbolista riojano confía mucho en el Elche, a pesar de la derrota del pasado domingo frente al Cádiz. "Veo al equipo muy bien. Veo a mis compañeros con caras de hambre de ganar. Creo que estamos en la línea correcta, estamos haciendo un buen fútbol, físicamente estamos bien y no sé si es cuestión de mala suerte, pero el fútbol nos tiene que devolver lo bueno que estamos haciendo".

Hervías es consciente de que el encuentro del Carlos Tartiere será complicado. "Esperamos a un Oviedo con mucha dinamita arriba. Tiene un delantero top como Toché, Linares marca goles, Susaeta pone centros como nadie. Quizás habrá que aprovechar nuestras cartas porque, muchas veces, cuando las cosas no salen, y yo lo comprobé el año pasado, el ambiente se les pone un poco en contra porque la afición es muy exigente y tiene poca paciencia. Pero estoy convencido de que el Oviedo va a estar arriba y así lo deseo".

El mediapunta del conjunto ilicitano asegura que el vestuario está "enrabietado porque no podemos hacer más cosas bien para ganar. Estamos contento con el juego y es la línea a seguir. Después del partido ante el Cádiz, una vez que se pasó el calentón, comenté con amigos que nunca me lo había pasado tan bien jugando. Tuve la oportunidad de tocar muchas bolas, jugamos de lado a lado, creamos ocasiones y quizás nos está faltando aprovechar mejor las ocasiones. En los últimos tres partidos, hemos estado a un buen nivel y hemos sumados cuatro puntos, pero, como mínimos, teníamos que haber logrado siete".

Pablo Hervías no considera que el encuentro del sábado (18 horas) tenga más presión de lo habitual para los dos equipos, a pesar de que ambos perdieron la pasada jornada. "Va a ser un partidazo. La Liga es larga, son 42 jornadas y nadie hemos dicho la última palabra. Ojalá tanto Elche como Oviedo podamos estar arribar", y recuerda que "la temporada pasada, a estas alturas de Liga, íbamos segundos y en abril, terceros, y, al final, no nos metimos en play off. Los equipos que lleguen más fuertes a las últimas jornadas serán los que están arriba. No llevamos ni una vuelta de competición".



Eldin, Hugo Fraile y Borja Valle

El extremo del Elche también se ha referido a dos compañeros como son Eldin y Hugo Fraile, que no están teniendo suerte con las lesiones. "La situación de Eldin es horrorosa. Parece que está bien y a final de semana se le ponen dolores en la espalda. Es un pedazo jugador y lo necesitamos. Hugo (Fraile) también es un gran jugador y ha tenido algunas lesiones de rodilla. Están un poco triste porque todo futbolista quiere jugar, pero los vamos a necesitar".

El futbolista riojano está convencido de que Borja Valle terminará viniendo al Elche. "Estoy seguro de que va a venir. Cuando salió la noticia de que podía venir le dije que iba a estar muy bien. Me comentó que el día 1 de enero por la tarde iba a venir y tenía muchas ganas. Parece que ha habido algunas complicaciones con las lesiones en el Deportivo, pero estoy convencido de que vendrá".

Por último, Pablo Hervías se ha referido a las palabras del Toril del pasado domingo cuando dijo que había pedido refuerzos para el ataque para que hubiese más competitividad en la plantilla. "Yo veo al equipo entrenando mejor que nunca. A mí no me hace falta competencia. Intento superarme en cada entrenamiento y en cada partido, aunque que haya competencia siempre es importante", matizó.