Pelayo: «El Oviedo nos va a esperar como un lobo herido»

El centrocampista del Elche, Pelayo Novo, ha confesado esta mañana que a pesar de la derrota ante el Cádiz (2-3) el equipo ha regresado al trabajo «animado», con la mirada puesta en el duelo del sábado frente al Oviedo (18 horas) en el Nuevo Carlos Tartiere. Entiende que «se hizo un buen partido, merecimos más e incluso la afición supo reconocer nuestro trabajo y eso nos reconforta mucho». El jugador franjiverde cree que «esta es la línea que tenemos que seguir y el resultado del domingo no debe cegarnos. El camino es ese, llevar la iniciativa y tener ocasiones». Considera que en los tres últimos encuentros, ante Getafe, Reus y Cádiz, el equipo ha merecido sumar «siete de nueve como mínimo» y «estamos obligados a corregir algunos detalles que nos están pasando factura y los puntos caigan de nuestro lado. Lo que el fútbol no nos está recompensando en estos momentos, al final sí lo hará y ganaremos partidos aunque no lo hagamos bien».

Pelayo quiere poner su mirada del duelo ante el Oviedo, que fue goleado en la última jornada por el Sevilla Atlético, y lo ve «como un lobo herido». Avisa que en su plantilla «cuenta con jugadores con una calidad tremenda y es engañoso pensar que están muy mal y que vamos a llegar allí y les vamos ganar fácil. En su campo son muy fuertes y a pesar de que puedan tener dudas inicialmente, van a ser muy peligrosos. La afición ovetense es muy caliente y los van a esperar de uñas. Por ello, van a salir muy metidos en el partido para que la gente no se les eche encima».

El jugador asturiano se medirá por segunda vez a su exequipo en el Carlos Tartiere y asume que «es un partido especial», aunque por encima del sentimentalismo sólo piensa que «ganar allí». A nivel personal «me voy sintiendo cada día mejor» y de hecho se está convirtiendo en un jugador importante dentro de los esquemas de Alberto Toril. Tanto como mediocentro como por detrás de los delanteros está realizando un papel muy importante. El 30 de junio acaba contrato y le gustaría seguir aquí. «Aquí estoy muy contento y de momento más no puedo decir».