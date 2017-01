Leomar se une al grupo y Hugo Fraile se entrena en el gimnasio

El Elche ha regresado a los entrenamientos con la presencia en el grupo de Leomar Pinto, que, después de un mes concentrado con la selección sub´20 de Venezuela no ha entrado en la lista definitiva de su seleccionador Rafael Dudamel que disputará, a partir del 19 de enero, el Sudamericano de la categoría que se jugará en Ecuador.

Los titulares frente al Cádiz, además de Luis Pérez y Sory Kaba, han realizado una suave sesión en el campo anexo, antes de pasar al gimnasio. En ese bloque no estaba ni Pelayo, ni tampoco Nino. Por su parte, Rober, que fue expulsado el domingo, además de Fabián y Guillermo, que disfrutaron de algunos minutos, han trabajado con los menos habituales. En ese grupo han figurado Liberto, Josete, José Ángel, Edu Albacar y el citado Leomar. Pedro se ha ejercitado por su cuenta con el preparador fìsico, mientras que los lesionados Matilla, Mandi y Eldin no han salido a trabajar. Tampoco Hugo Fraile salió al anexo a entrenar aquejado de unas molestias. Su futuro en el club ilicitano está en entredicho y a pesar de que le queda un año y medio más de contrato no se descarta su salida en el mercado de invierno, máxime cuando el técnico Alberto Toril está pidiendo refuerzos en las bandas.