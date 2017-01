Toril: «Se te queda cara de tonto porque hicimos un gran partido»

«Al final, se te queda cara de tonto porque hicimos un gran partido». Ese era el reflejo del técnico del Elche Alberto Toril que no encontraba explicación a la derrota de su equipo».

«Como últimamente en los partidos de casa, estamos teniendo demasiados inconvenientes. Hicimos méritos para ganar. El equipo realizó un gran esfuerzo y el juego mostrado refuerza nuestra idea de juego. A pesar de jugar con diez la mayor parte del partido, llevamos el peso del juego y tuvimos más ocasiones», lamentó el preparador franjiverde.

Toril reconoció que «hasta la expulsión de Correa estaba viendo el partido muy fácil. El Cádiz no había hecho nada, sólo defender. A partir de ahí, tuvimos 15 minutos un poco de incertidumbre, pero, en el segundo tiempo, con el cambio táctico de poner tres mediocentros y a Pablo Hervías y a Nino arriba, salió bien y fuimos superiores».

El entrenador del conjunto ilicitano aseguró que «jugamos 70 minutos con uno menos, pero no se notó. Fuimos mejores y con once, el resultado hubiera sido otro», y señaló que sus futbolistas estaban en el vestuario «fastidiados porque no tuvieron el premio a un gran esfuerzo y buen juego. Con muy poco, los contrarios nos hacen mucho daño. El Cádiz sólo nos disparó a portería en los goles. En el fútbol, el marcador es lo más importante, pero tiene más cosas y en esta ocasión hicimos muchas muy bien. Mis futbolistas han luchado como titanes».

El técnico franjiverde se refirió a la expulsión de Correa. «Es complicado. La primera tarjeta tenía que hacer falta, pero la segunda se puede evitar. Fue una acción intuitiva, pero evitable. Teníamos el partido controlado y hablaré con él».

Para Toril, el encuentro lo ganó el Cádiz «por acciones individuales. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar», volvió a lamentar al igual que sobre el hecho de no poder conseguir dos victorias de forma consecutiva. «Si está pasando, por algo será. Quizás no es el momento de estar arriba en la clasificación. Nosotros lo vamos a seguir intentando e, igual, más adelante llegará nuestro momento».

Cuando se le preguntó si quizás al Elche le hacía falta jugadores más determinantes arriba y si había pedido un delantero en el mercado de invierno respondió que «nos faltan posibilidades de ataque. Con Eldin no hemos podido contar nunca y es un jugador muy importante para nosotros y el más caro de la plantilla. Hugo Fraile tampoco está. He pedido recursos para tener más competencia interna y que todos aporten y nadie se vea siempre titular porque no tiene competencia. Lo del delantero ya es cuestión de la dirección deportiva que está realizando un gran trabajo. La Liga dura 42 jornadas y debemos contar con más competencia para que todos los jugadores mantengan su nivel», concluyó.