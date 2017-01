Dos goles de Güiza tumban al Elche CF

Pelayo y Armando marcan los goles franjiverdes.

«Porca miseria». El fútbol no fue nada justo con el Elche ayer y así lo reconocieron los contendientes de ambos equipos y un público que vitoreó a los suyos cuando el encuentro llegó al final, a pesar del 2-3 a favor del Cádiz. Con un jugador menos, por la expulsión de Rober Correa, en el minuto 23, los franjiverdes hicieron todo para ganar, pero su mejor fútbol no tuvo su recompensa en goles. Nino, Hervías y Pelayo los tuvieron de todos los colores, pero el balón se mostró remiso a entrar y el fútbol sólo hizo un guiño a Güiza, que sacó a relucir su calidad en dos ocasiones esporádicas y llevó a su equipo hacia el triunfo. En esta oportunidad, la fantasía de un jugador pudieron al trabajo coral de todo un grupo y, como diría el filósofo futbolístico, los goles en la red y la justicia en los Juzgados.

El Elche se adelantó en el marcador por mediación de Pelayo. Ortuño empató, ya con Correa en el vestuario. A pesar de ello, los franjiverdes siguieron llevando el control del partido, la victoria parecía estar cerca, pero en un error defensivo el delantero internacional jerezano hacía el 1-2. Los ilicitanos sacaron fuerzas de su flaqueza física y, por mediación de Armando, empataron a cuatro minutos del final. Incluso se llegó a creer que el partido se podía ganar, pero, en un nueva jugada entre líneas, Güiza se plantó delante de Juan Carlos e hizo el definitivo 2-3. Nunca un equipo había hecho tan poco para llevarse todo el premio del Martínez Valero, ni un Elche, tanto para ganar, sin conseguirlo.

El Elche inició el partido a un gran nivel y sin ningún tipo de complejos ante el Cádiz. Muy pronto se pudieron ver las intenciones de ambos contendientes. Los franjiverdes, apostaron con la presión y anticipación y, en la primera jugada del partido, con Pelayo y Hervías como protagonistas, demostraron cuál iba a ser su guión. Seguidamente, en una contra llevada por Álvaro y Ortuño, se pudo comprobar a qué venía el Cádiz. A esperar un error franjiverde y, seguidamente, matar en una contra con el dúo Álvaro-Ortuño.

Con esos argumentos futbolísticos el Elche parecía tener todo de su lado, con Hervías en su banda y Liberto, a pie cambiando, abriendo huecos por sus bandas. Pelayo, aprovechando un buen desequilibrio de Hervías adelantaba a los ilicitanos en el minuto 14.

Los ilicitanos se sentían mejor y lo demostraba en el campo. Pero, en el minuto 24, Rober Correa cometió un error de infantil derribando en el centro del campo a Ortuño. Vio la segunda tarjeta y dejó al Elche con diez jugadores en el campo.

Los ilicitanos notaron el golpe y, a balón parado encajaron el empate en el 29, a la salida de un córner. Un gol evitable a todas luces.

El nuevo revés no minó el estilo futbolístico franjiverde. Luis Pérez saltó al campo por Liberto y Toril situó a Pelayo como pivote por delante de una línea de tres formada por Hervías, Dorca y Álex Fernández, con Nino como hombre más en punta.

La pizarra funcionó a la perfección, los franjiverdes siguieron llevando el control del partido y llegando con facilidad al área de Cifuentes. En esos metros finales falló la precisión a la hora de mandar el balón al fondo de la red. El partido estaba del lado franjiverde en fútbol y ocasiones, con un Dorca sensacional en la recuperación y dos estiletes como Hervías y Nino haciendo mucho daño a la defensa amarilla, al igual que Iriondo, subiendo por su carril izquierdo.

Nino, Hervías y Pelayo acumularon oportunidades para desequilibrar la contienda, pero, ante la sorpresa de propios y extraños, en el minuto 81, Güiza, que había salido en el minuto 60, recibió un balón entre líneas y aprovechó que Armando le dejó unos metros para mandar el balón al fondo de la red. Ver para creer. En ese momento se pensó que los locales, tras el esfuerzo realizado, se iban a venir abajo, pero no fue así. Sus jugadores todavía tuvieron arrestos para ir a por el empate y este llegó en el 87. Guillermo se fue por banda derecha y su centro lo remató de cabeza Armando al fondo de la red.

El 2-2 no reflejaba lo visto sobre el campo, pero al menos era un mal menor tal como se había puesto el duelo. Pero el fútbol le tenía guardado otro revés al Elche. Güiza de nuevo, ante un Armando que volvió a salir en la foto, se encontró con un nuevo balón entre líneas y llevó el esférico al fondo de la red. El 2-3 final fue un canto a lo injusto que puede ser el fútbol. En esta ocasión, se cebó con los ilicitanos que fueron mucho mejor como equipo sobre el campo, pero no tuvo a un Güiza que no perdonó.

FICHA TÉCNICA (2-3)

Elche: Juan Carlos; Rober Correa, Armando, Pelegrín, Iriondo; Dorca, Álex Fernández, Liberto (Luis Pérez, min.27), Pelayo, Hervías (Guillermo, min.79) y Nino (Fabián, min.88).

Cádiz: Alberto; Carpio, Aridane, Sankaré, Bian Oliván; Garrido (Eddi Silvestre, min.46), Abdullah, Nico Hidalgo (Güiza, min. 60), Rubén Cruz, Álvaro y Ortuño (Salvi, min.84).

Goles: 1-0, min.14: Pelayo. 1-1, min.29: Ortuño. 1-2, min.81: Güiza. 2-2, min.87: Armando. 2-3, min.88: Güiza.

Árbitro: Prieto Iglesias (Navarro). Mostró dos tarjetas amarilla a Correa (minutos 2 y 23). Garrido, Abdullah y Eddi Silvestre la vieron por el Cádiz. .

Campo: Martínez Valero ante unos 8.703 espectadores.

Incidencias. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Fernández Mora, ex entrenador del Elche, Pedro Martínez, secretario del consejo de administración, y Gracia López, esposa del expresidente Amador Poveda.