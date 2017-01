El Elche recibe al Cádiz con cinco bajas pero con nuevas ilusiones

Iriondo debuta en el once inicial y Fabián en la convocatoria.

Un Elche-Cádiz siempre es un partido cargado de emoción. Nadie olvida aquel duelo jugado el 24 de mayo de 1981 en el que un Martínez Valero, lleno hasta la bandera, vio como el conjunto andaluz lograba el billete a Primera cuando el autobús del ascenso estaba diseñado de color franjiverde. La boda se convirtió en funeral y más de un seguidor ilicitano prometió no volver a pisar las gradas y ha cumplido su palabra. Muchos otros, recuerdan que fue su primer partido en el que vieron al Elche y que aquella herida ya está cerrada. El tiempo termina por curarlo todo. Un montón de años después ambos equipos se vuelven a ver las caras. En esta ocasión sólo hay tres puntos en juego y la posibilidad de meterse en la zona noble de la tabla. Pese a ello, el duelo echará chispas.

Los franjiverdes empiezan el año con moral y sintiéndose fuertes en su estadio, donde no pierden desde el 24 de septiembre. La segunda parte ante el Getafe, que rozó la perfección, y la victoria en Reus, son la mejor demostración de que el equipo va a más y que poco a poco va consiguiendo una regularidad que hasta el momento no había tenido. De hecho, todavía no ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas en esta Liga. Esta tarde tiene una buena oportunidad de hacerlo y ante un rival directo en la lucha por las seis primeras plazas de la tabla clasificatoria.



Alberto Toril, técnico franjiverde, convocó ayer a los 18 jugadores que tiene disponibles. Tanto Liberto como Pelegrín están mejor de las molestias musculares que les impidieron entrenar al ritmo de sus compañeros el viernes. Los dos trabajaron bien ayer en la sesión matinal y se confía en que estén hoy en el once inicial.

En el grupo es novedad el bético Fabián, que podría tener ya sus primeros minutos como jugador del Elche a lo largo del encuentro. Se ha adaptado muy bien al grupo y está preparado físicamente para actuar cuando lo quiera el entrenador.

Además del tarjeteado Edu Albacar, son bajas por lesión Pedro, Matilla, Mandi y Eldin. El hispano-bosnio tuvo unas molestias en el entrenamiento del viernes y vuelve a quedarse sin opciones.

De esta forma, en la lista aparecen los porteros Juan Carlos y Germán, además de Rober Correa, Armando, José Ángel, Pelegrín, Josete, Iriondo, Luis Pérez, Pelayo, Álex Fernández, Fabián, Hugo Fraile, Hervías, Dorca, Liberto, Nino y Guillermo.

En el once inicial debutará Iriondo, en el lateral izquierdo, en lugar del sancionado Albacar. Parece seguro el regreso de Álex Fernández, ausente en Reus debido a las inclemencias del tiempo y al hecho de que Toril buscó músculo dado que el terreno de juego estaba muy pesado. El sacrificado podría ser Guillermo.