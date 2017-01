Toril: "La cesión de Borja Valle está cerrada y la semana que viene estará con nosotros"

Alberto Toril, técnico del Elche, ha confesado esta mañana tras el entrenamiento matinal realizado por el equipo en el Martínez Valero, que "ya estamos deseando que llegue el domingo, son muchos días sin competir y jugamos en casa, delante de nuestra afición y contra un gran rival. Los chicos han vuelto en buen estado, a pesar de las vacaciones han sido profesionales y han venido finos y con ganas de que llegue ese día". Entiende el preparador franjiverde que ante el Cádiz "tenemos una buena oportunidad de lograr dos victorias seguidas, venimos de una buena racha de resultados, el equipo está con confianza y creo que se dan los componentes para que realicemos un buen partido y nos situemos en un puesto más arriba. La dinámica del grupo es buena".

De todas maneras, Toril no ha escondido que el Cádiz es una de las revelaciones del campeonato y ha recordado que cuenta con Ortuño, segundo máximo goleador de la categoría con 12 goles: "Su banda izquierda es muy peligrosa, con jugadores rápidos y desequilibrantes. Y luego tienen a Ortuño como referencia, que con sus

goles ha ayudado a su equipo a estar donde figura en la clasificación. Vamos a tratar de que no reciba mucho y que no tengan muchas posibilidades de remate".

Toril ha confirmado la titularidad de Iriondo como lateral izquierdo, dada la baja por sanción de Edu Albacar y que Fabián, cedido del Betis en este mercado invernal, estará entre los 18 elegidos. "Estamos justos y vendrá convocado. Es un buen jugador, distinto a lo que ya teníamos".

En el capítulo de refuerzos a Toril le gustaría contar ya con Borja Valle, pero ha dicho que no está preocupado por su llegada: "Su cesión está cerrada y en cuanto el Deportivo fiche estará aquí. Esperamos que sea la semana que viene. Nos aportará mucho en la parcela ofensiva. ¿Preocupado por que se lesione ante el Espanyol? No, porque ahora mismo es jugador del Dépor y se debe a ellos".