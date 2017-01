Liberto y Pelegrín son dudas para medirse el domingo al Cádiz

En el entrenamiento de esta mañana del Elche no han trabajado al ritmo de sus compañeros Liberto y Pelegrín. Ambos son dudas para medirse el domingo al Cádiz en el Martínez Valero a partir de las 18 horas. Preocupa la situación del extremo castellonense ya que Alberto Toril no tiene más hombres de banda específicos, con Pedro lesionado. El canterano será sometido mañana a una prueba para conocer si puede estar en el once frente a los gaditanos. El equipo está muy justo de efectivos, debido a las bajas por lesión y a la sanción de Edu Albacar, y su concurso es fundamental.

Tampoco ha intervenido esta mañana con sus compañeros Eldin. El hispano bosnio llevaba varias sesiones trabajando bien esta semana pero hoy ha sentido una nueva molestia y se ha quedado al margen.

Sobre su situación, Alberto Toril ha señalado que «ojalá esté en su mejor momento y nos pueda ayudar, pero de momento no hay manera. Él quiere, pero nunca termina de tener su mejor nivel». Sobre Hugo Fraile y su posible salida en el mercado de invierno el preparador ha dicho: «Sigue acumulando sesiones de trabajo pero nunca está a su mejor nivel. Vamos a ver lo que pasa con él».

Finalmente, el técnico ha reconocido que Fabián estará en la convocatoria del duelo ante el Cádiz. El futbolista cedido del Betis se encuentra en un gran momento de forma y puede aportar ya cosas al Elche. El preparador franjiverde ha confesado que no le preocupa que Borja Valle no esté todavía entrenando a sus órdenes, entiende que la cesión está hecha y que a pesar de que lo ha convocado Gaizka Garitano para el duelo de hoy ante el Espanyol «la semana que viene estará con nosotros».