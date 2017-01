Urtzi Iriondo: «Estoy con hambre de tocar el balón»

El lateral izquierdo se estrenará ante un rival frente al que logró un ascenso a Segunda

Ha llegado la hora de Urtzi Iriondo. La baja por tarjetas de su ídolo, Edu Albacar, del que afirma que aprende todos los días algo, y la marcha en el mercado de invierno de Javi Noblejas pueden propiciar el debut en la Liga, desde el pitido inicial, del lateral izquierdo vasco. Todo apunta a que va a ser así, aunque, no conviene olvidar que en otras ocasiones, con bajas en esa zona del campo, Luis Pérez fue el elegido, a pie cambiado, para actuar.

El futbolista cedido del Athletic sólo ha sumado los últimos 25 minutos en Reus, en los que jugó como extremo, aunque atesora 210 en los dos duelos de Copa, uno de ellos con prórroga incluida. «Ya tenía ganas. Durante el año he entrenado duro y estoy contento porque se abre la posibilidad de jugar», reconocía ayer el vizcaíno al ser preguntado por la posibilidad de saltar al campo desde el pitido inicial ante el Cádiz el domingo.

El lateral negó sentir «presión» ante semejante reto de mostrar a la afición quién es Iriondo y recordó que lo que le gusta «es jugar». Admitió que «puede ser una prueba para mí, pero lo veo como un partido más. Estoy con hambre de tocar el balón».

El peregrinaje ha sido duro, pero está seguro de sí mismo, de que «puedo aportar muchas cosas al equipo» y en su boca no pone ningún tipo de peros a su largo ostracismo. «Esto es fútbol profesional y te tienes que adaptar a todo. Soy psicológicamente fuerte y no me ha costado mucho llevar esta situación porque tengo ganas e ilusión y eso es lo más importante», afirma.

Insiste en que nunca se llegó a desesperar tras ver jornada tras jornada que el técnico no contaba con él y los partidos los presenciaba desde la grada. «Cuando juegas hay que respetar a los compañeros, y cuando no, toca entrenar duro e intentar aportar al equipo cuando se pueda», explica el vasco.

Urtzi, según la mitología vasca, es el dios de trueno, de las tormentas y del arco iris. Tras la tempestad llega la calma. Después de esperar su oportunidad, Iriondo va a tener el domingo la posibilidad de jugar desde el inicio ante un rival frente al que logró el ascenso a Segunda con el filial rojiblanco.