Lolo:"Me voy triste, pero no era del gusto del entrenador"

Manuel Jesús Ortiz Toribio, Lolo, ha dejado esta mañana de ser futbolista del Elche CF. El centrocampista onubense se va sin rencor consciente de que en este proyecto no era un jugador importante y era mejor irse. La campaña pasada con Rubén Baraja era una pieza esencial, pero con Alberto Toril no ha ocurrido lo mismo. "Creo que ha sido una decisión personal, del mister o del director deportivo, que no han contado conmigo para el proyecto en todo momento. Mi salida es una cuestión económica por ahorrar ficha que permita traer a otro tipo de jugador", señala el hasta ahora futbolista franjiverde que vino el verano pasado en "un momento muy complicado para la entidad. Llegué con la máxima humildad, enseguida me identifiqué con este club y hasta el ultimo día ha sido así. Los que están trabajando conmigo y me conocen saben que esta situación existía desde que vine de vacaciones de Navidad, pero he dado todo hasta el último entrenamiento".

"Vine con humildad y me voy con la misma humildad. Ha sido una cuestión deportiva que hay que asumir", insiste.

Entiende que "el final es triste, no lo esperaba en ningún momento y me hubiera gustado que en verano me lo hubieran dicho. La realidad es que no ha contado conmigo este nuevo técnico y es cuestión de gustos. No hay más".

Además de agradecer el comportamiento que ha tenido con él todo el entorno franjiverde, Lolo desea dejar claro que siempre quiso jugar y el que especuló con el hecho de que en el partido de Miranda se tiró del carro miente. "No es cierto que a Miranda no fui por que no quise. Ahí están los servicios médicos para demostrarlo. Entreno esa mañana, antes de viajar, y el mister no me convoca por decisión tecnica. El primer interesado en jugar era yo".

Lolo acudirá mañana por la tarde al estadio para despedirse de sus compañeros. "Estoy muy agradecido al club, a la afición, a todos los empleados, a todo el mundo, a la prensa también, porque me habeis tratado genial", concluye.