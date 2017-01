El capitán Lolo dice adiós a Elche

El centrocampista y capitán del Elche, Lolo, ya no es jugador del Elche. Acaba de rescindir su contrato. El onubense no ha entrenando con el resto de compañeros en el campo anexo y tras firmar toda la documentación abandona la entidad. La baja de Lolo se une a las de Pol y Noblejas, que la pasada semana dejaron de ser jugadores del Elche. Lolo apenas había tenido protagonismo con Alberto Toril en este Elche, después de que la pasada campaña fuera pieza fundamental en la de Rubén Baraja, y al final, como ya anunció ayer el director deportivo, José Luis Molina, era cuestión de tiempo que terminara saliendo de la entidad ilicitana como así ha sucedido esta mañana.

Los que sí han participado en el entrenamiento de esta mañana son Edu Albacar y Juan Carlos, que ayer, por diversos motivos, no estuvieron con el grupo. Eldin se ejercita como uno más, mientras que Pedro sigue con su plan de recuperación particular tras sufrir una lesión antes de finalizar el pasado año. El aspense ya ha trabajado en el anexo por su cuenta.