Juan Carlos y Edu Albacar son bajas en el entrenamiento del Elche

La plantilla del Elche CF se ha ejercitado esta mañana en el campo anexo al Martínez Valero por espacio de hora y media con las ausencias de Edu Albacar, aquejado de un proceso gripal, y del meta Juan Carlos, que está con permiso del club ilicitano por un asunto personal. El lateral catalán es baja para medirse al Cádiz por acumulación de cartulinas amarillas, mientras que el meta alcarreño no tendrá problemas para medirse al conjunto gaditano el domingo, en el Martínez Valero, a partir de las 18 horas.

Tampoco han estado en el entrenamiento matinal los lesionados Mandi, Matilla y Pedro, ni Leomar. Tanto Armando como Sory han terminado realizando una sesión de ejercicios físicos. En el grupo ha trabajado con normalidad Eldin, que se perdió los últimos partidos del año por lesión, así como Lolo y Hugo Fraile, a los que la comisión deportiva franjiverde trata de buscarles una salida en el mercado invernal. En el caso de Lolo el propio director deportivo, José Luis Molina, ha dejado claro que falta sentarse a negociar y que el centrocampista no va a seguir en el Elche ya que no entra en los planes de Alberto Toril.