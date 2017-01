Iriondo: «Entrenar todos los días con Albacar me hace mejor»

Urtzi Iriondo, defensa del Elche, tiene muchas posibilidades de debutar el domingo ante el Cádiz desde el primer minuto. La baja por tarjetas de Edu Albacar y la marcha en el mercado de invierno de Noblejas le abren la puerta a la titularidad. El lateral vasco solo ha participado en los minutos finales del partido de Liga jugado ante el Reus. «Ya tenía ganas. Durante el año he entrenado duro y estoy contento porque se abre la posibilidad de jugar», ha confesado esta mañana Iriondo, tras asumir con normalidad el papel secundario que ha tenido en lo que va de competición en el Elche. «Esto es fútbol profesional y te tienes que adaptar a todo. Soy psicológicamente fuerte y no me ha costado mucho llevar esta situación porque tengo ganas e ilusión y eso es lo más importante», ha comentado el vizcaíno, ausente en la mayoría de las convocatorias de la temporada. Con Edu Albacar con titular no lo tiene fácil. El lateral no ha dudado en elogiar al defensa catalán, titular en la banda izquierda, al que calificó como «gran futbolista. Entrenar con él todos los días es positivo para mí y me hace mejor»

Iriondo se muestra convencido de que puede aportar aún «muchas cosas» al equipo y afirma que que nunca se llegó a desesperar tras ver jornada tras jornada que el técnico no contaba con él. «Cuando juegas hay que respetar a los compañeros y cuando no, toca entrenar duro e intentar aportar al equipo cuando se pueda», ha explicado.

El lateral negó sentir «presión» ante el partido ante el Cádiz, ya que recordó que lo que le gusta es «jugar». Admite que «puede ser una prueba para mí, pero lo veo como un partido más. Estoy con hambre de tocar el balón».

Urtzi Iriondo ve al equipo ilicitano capacitado en 2017 para pelear por los objetivos ambiciosos, si bien precisó que debe ir partido a partido. «Queda lo más importante de la Liga y veo al equipo con capacidad de pelear, pero creo que ahora tenemos que mirar a corto plazo, que es lo que te ayuda a estar arriba», argumento el jugador cedido por el Athletic Club.