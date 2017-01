La Copa retrasa la llegada de Borja Valle al Elche

Garitano desvela que el club gallego ha renovado al delantero berciano y en el entorno del futbolista se asegura que esta semana llegará cedido

Gaizka Garitano ha realizado esta mañana la lista de convocados para el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Alavés en Riazor. El técnico del Deportivo ha convocado a 19 futbolistas y entre los elegidos está Borja Valle, que tiene un compromiso para jugar cedido en el Elche hasta final de campaña. Garitano tendrá que descartar a uno y si Andone se recupera de sus molestias musculares el elegido será Valle. Las bajas han obligado al técnico deportivista a citarlo.

Borja Valle no entrenará esta tarde con el Elche, a partir de las 18 horas, pero no se descarta que el miércoles ya se una a la disciplina de la entidad ilicitana en calidad de cedido. Al menos eso es lo que se piensa en el entorno no sólo del jugador, sino de ambos clubes.

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha revelado esta mañana que el conjunto coruñés ha ampliado el contrato del centrocampista Borja Valle, que la semana pasada había llegado a un acuerdo para irse cedido al Elche, pero que por ahora sigue en la disciplina blanquiazul a la espera de que lleguen refuerzos al club. «Han ampliado el contrato de Borja Valle, incluso sin jugar prácticamente nada, y eso es que el club y yo confiamos en él. El mayor signo de confianza no son las palabras, son los contratos. Contamos con él, está aquí y es un jugador más de la plantilla y está disponible para jugar», ha dicho el preparador deportivista. Con todo, la renovación de su contrato, que por ahora no ha sido anunciada por el club, podría estar condicionada a una cesión a otro equipo en el mercado invernal y se piensa que su destino es el Elche.