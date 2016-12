Nino: «Frente al Cádiz debe ser el punto de partida para crecer»

Juan Francisco Martínez Modesto «Nino» es uno de los jugadores en activo con más encuentros en Segunda División. El delantero del Elche sabe, por su experiencia, que a partir del mes de enero es cuando las ligas se deciden y son los equipos que llegan mejor al segundo tramo de la competición los que consiguen los éxitos.

El delantero franjiverde asegura que la plantilla ha vuelto «muy bien» después del descanso navideño. «Después de cuatro o cinco meses sin parar, unos días de descanso nos han venido bien. Ahora tenemos que prepararnos lo mejor posible porque tenemos cinco meses de Liga a piñón. A partir de enero empieza lo más complicado, porque cada punto cuesta mucho».

De cara a la reanudación de la competición, Nino comenta que «estamos en un punto y seguido de una primera parte de la Liga en la que hemos hecho cosas buenas y otras no tan buenas. Sabemos que en la segunda vuelta ya no hay marcha atrás. Cada punto que te dejas, ya no lo recuperas. Tenemos que encontrar una regularidad y un equilibrio».

El goleador franjiverde no se marca objetivos a largo plazo y señala que «prefiero seguir con mi filosofía de ir partido a partido, porque no vale de nada hacer cuentas. Nuestro objetivo ahora es el partido del Cádiz, que va a ser muy importante para intentar romper la racha y sumar, por primera vez, dos victorias consecutivas. Ese encuentro debe ser un punto de partida para crecer».

El futbolista franjiverde recuerda que «la Liga en Segunda División es una carrera muy larga y no sirve de nada pegar un acelerón y luego tener un parón. El año pasado tuve la experiencia en Osasuna. Estuvimos casi toda la temporada arriba y, al final, nos metimos en el play off de rebote. Por eso hay que conseguir un equilibrio y una regularidad».



Nuevos Fichajes

El atacante del Elche opina sobre las nuevas incorporaciones, la de Fabián Ruiz y la de Borja Valle, que está a punto de cerrarse. «Para hablar de Fabián todavía es pronto. Es un buen chaval y ahora todos tenemos que ayudarle a que se integre lo más rápido posible para que pueda aportar cosas. A Borja Valle no lo he visto mucho, pero me han comentado que es un buen jugador. Esperemos que sea un buen refuerzo».

Nino explica que a pesar de que últimamente ha jugado más como segundo punta y menos como referencia, no le preocupa que la llegada de Borja Valle le lleve a jugar, de nuevo, como delantero nato. «No sé lo que el míster querrá. Yo soy delantero. He jugado de primer punta, por detrás del delantero, incluso, en Osasuna lo hice también en la banda izquierda. Yo lo que quiero es ayudar al equipo sea cual sea la posición».

Nino suma siete goles -seis en Liga y uno en Copa- pero no se marca ninguna meta en la faceta goleadora. «Igual que sobre el equipo, en ese aspecto pienso partido a partido. Siempre intento marcar, porque a los delanteros nos ayuda. Ojalá pueda marcar muchos».

Por último, el ídolo de la afición, entiende que los seguidores pueden ilusionarse, pero ha señalado que «la afición se ilusiona viéndonos ganar partidos y haciendo las cosas bien. Sabemos como es la afición del Elche y con poco que le demos va a responder. Ojalá podamos estar en una zona bonita, porque seguro que nuestros aficionados responderán», concluye el delantero.