Fabián Ruiz: «El juego de ataque del Elche me viene bien»

El centrocampista cedido por el Betis considera que no es un paso atrás volver a Segunda División.

Fabián Ruiz (Los Palacios-Sevilla, 3 de abril de 1996 ) se mostró ayer, durante su presentación, encantado de haber recalado en el Elche. El joven futbolista cedido por el Betis está muy ilusionado de jugar en el conjunto ilicitano hasta final de temporada y uno de los motivos que más le atrajo de la oferta franjiverde fue el fútbol ofensivo que intenta inculcar Alberto Toril.

«Desde que mis representantes me informaron del interés del Elche lo he seguido y es un equipo que me puede venir bien porque le gusta jugar al ataque y el buen trato de la pelota», comentó.

El nuevo centrocampista se define como «un jugador que le gusta estar en contacto con el balón y el buen fútbol. Puedo jugar en varias posiciones: en el centro del campo, en la mediapunta o más defensivo. Siempre doy el máximo en los partidos y estoy, con muchas ganas, a disposición del míster desde el primer minuto». Y es que Fabián ya tiene en su mente poder debutar en el primer partido del año 2017, que se disputará el 8 de enero (18 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Cádiz.

El futbolista sevillano aseguró que «tenía muchas ganas de venir. El Elche es un gran club y era mi primer opción. Contaba con otras alternativas y cuando supe el interés hablé con Álex Martínez y Caro y me hablaron muy bien. Es una gran satisfacción estar aquí»

Fabián Ruiz reconoció que le gustaría conseguir cosas importantes con el Elche, pero pide tranquilidad y no ponerse presión. «Ya conseguí un ascenso con el Betis y lo importante es ir partido a partido. Haciendo los cosas bien veremos hasta dónde podemos llegar».

El mediocentro franjiverde considera que no es un paso atrás recalar en un equipo de Segunda División, a pesar de que comenzó la temporada disfrutando de minutos con el Betis. «Nunca que tomo una decisión lo hago para ir hacia atrás». Al nuevo jugador del Elche no le asusta la dura competencia que hay en la plantilla, a pesar de que va a tener que luchar por un puesto con Dorca, Álex Fernández y Pelayo, que terminaron el año como titulares. «Sé que son grandes jugadores. Los he visto jugar y vengo para aportar cosas».