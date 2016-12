Fabián: "El Elche es un gran club y tenía muchas ganas de venir"

Fabián Ruiz ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Elche. El centrocampista cedido por el Betis se ha mostrado muy ilusionado con la nueva etapa que comienza en el conjunto ilicitano. «Tenía muchas ganas de venir. El Elche es un gran club y era mi primer opción. Contaba con otras alternativas y cuando supe el interés hablé con Álex Martínez y Caro y me hablaron muy bien. Es una gran satisfacción estar aquí»

El joven futbolista de 20 años se ha definido como «un jugador que le gusta la pelota y el buen fútbol. Puedo jugar en el centro del campo, en la mediapunta o más defensivo. Siempre doy el máximo en los partidos y estoy a disposición del míster desde el primer minuto y con muchas ganas».

El jugador sevillano ha reconocido que le gustaría conseguir cosas importantes con el Elche, pero ha recordado que «ya conseguí un ascenso con el Betis y lo importante es ir partido a partido. Haciendo los cosas bien veremos hasta dónde podemos llegar».

Fabián ha afirmado que a pesar de comenzar la temporada jugando con el Betis, venir ahora a un equipo de Segunda División no es ningún paso atrás. «Nunca que tomo una decisión es para ir hacia atrás», y ha desvelado que «desde que supe el interés del Elche lo he seguido y es un equipo que me puede venir bien porque le gusta jugar al ataque y el buen trato de la pelota».

Por último, el centrocampista ha comentado que no le asusta la competencia, a pesar de que va a tener que luchar por un puesto con Dorca, Álex Fernández y Pelayo. «Sé que son grandes jugadores. Los he visto jugar y vengo para aportar cosas»