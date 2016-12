El club debe aclarar el futuro de Lolo y Pol

La vuelta a los entrenamientos del Elche también va a ser aprovechada por la comisión deportiva del club ilicitano para aclarar el futuro de varios futbolistas como Lolo, Pol o Noblejas.

Al capitán y al tercer portero, la entidad franjiverde le ha abierto la puerta de salida para que se busquen un nuevo equipo, ya que necesita liberar masa salarial para incorporar más jugadores durante el mercado de invierno.

Antes de marcharse de vacaciones, el director deportivo, José Luis «Chuti» Molina ya comunicó a Lolo y a Pol que el entrenador no contaba con ellos y que lo mejor era buscarse el futuro en otro sitio.

El caso de Noblejas es diferente. El futbolista quiere disfrutar de más minutos y en el Elche es consciente de que lo tiene complicado con la presencia de Edu Albacar. El Elche no vería con malos ojos su salida y no tendría inconveniente en abrirle la puerta porque cuenta con otros dos laterales izquierdos en la plantilla: Albacar e Iriondo.

El problema es que Edu Albacar está sancionado por acumulación de tarjetas y no puede disputar el primer encuentro de 2017 frente al Cádiz. A pesar de ello, si Noblejas encuentra un equipo donde tener más posibilidades de ser titular, el Elche estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo para que jugase el encuentro frente al Cádiz y, posteriormente, dejarle salir.

También cabe la posibilidad de la marcha de Iriondo, aunque el jugador cedido por el Athletic tiene un contrato más complicado de romper y, además, en el último partido frente al Reus disfrutó de los últimos minutos después de mucho tiempo en el ostracismo.

Durante los nueve días de vacaciones, estos tres futbolistas han tenido tiempo de reflexionar y hablar con sus familias de su situación en el Elche. Los representantes de los tres se están moviendo en busca de otro destino, pero Lolo, Pol y Noblejas son conscientes de que el mercado de invierno es complicado y máxime después de llevar mucho tiempo sin jugar.

El club les va a apretar porque, como ya dijo el presidente, Diego García, dos van a salir.