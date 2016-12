«Estamos encantados de ayudar en cualquier causa solidaria»

Además de futbolistas participarán otros deportistas internacionales como Kiko Martínez, Silvia Soler, Nico Terol, Lara González o Tamara Gómez.

El pabellón Esperanza Lag acogerá esta tarde (19 horas) un partido benéfico muy atractivo, en el que participarán hombres y mujeres.

Los hermanos Saúl, Aarón y Jony Ñíguez han sacado su lado solidario y han montado un encuentro, que será una fiesta, con futbolistas de primer nivel, deportistas de otras especialidades y famosos. Y lo más importante es que habrá una hucha en la entrada en la que los aficionados podrán depositar dinero que irá destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche.

Los tres hijos de Boria han colaborado siempre que han podido con esta entidad y de hecho, el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española Saúl ya donó un premio a esta asociación.

El partido será de fútbol sala y estará dividido en dos tiempos de 25 minutos cada uno. Entre los participantes, además de los hermanos Ñíguez estarán los jugadores del Elche Luis Pérez y Germán Parreño y deportistas de talla internacional como el boxeador Kiko Martínez, la tenista Silvia Soler, la jugadora de balonmano Lara González, el piloto de moto Nico Terol o la triatleta Tamara Gómez.

Además, antes del encuentro y durante el descanso habrá concursos y juegos como marcar gol desde el centro del campo, desde la esquina, darle con la pelota al larguero en el que los asistentes podrán recibir premios como camisetas de los hermanos Saúl, Aarón y Jony y del resto de participantes.

Aarón se ha convertido un poco en el portavoz de la familia Ñíguez y comenta que «estamos encantados de ayudar a cualquier causa solidaria. Se pusieron en contacto con nosotros desde la Asociación de Esclerosis Múltiple y estamos muy orgullosos de ayudar y colaborar».

Además, este partido llega después de que en la última jornada del año 2016 los tres hijos de Boria marcaron gol con sus respectivos equipos. Saúl lo hizo con el Atlético de Madrid, Aarón, con el Tenerife; y Jony, con el Alcoyano.

Después de no poder quedarse en el Elche, Aarón milita actualmente en el Tenerife. «Estoy contento y feliz. Me estoy adaptando bien a un sitio nuevo y el equipo se encuentra, últimamente, en una buena dinámica, parecida a la del Elche». Y es que el mediano del Ñíguez reconoce que todavía lleva clavada la espina de no haber podido continuar jugando en el conjunto franjiverde, como era su deseo. «Esa espina siempre la voy a llevar dentro. En el Tenerife estoy feliz, pero Elche es mi ciudad, mi tierra y mi equipo».

Aarón tiene claro que el conjunto ilicitano va a luchar por el ascenso. «Sabemos que la Segunda División es muy igualada, pero, por potencial, estoy seguro que el Elche va a estar en la parte de arriba de la clasificación».