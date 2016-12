Los accionistas del Elche aprueban las cuentas por mayoría

La junta de accionistas del Elche, celebrada este jueves en el estadio Martínez Valero, ha aprobado unas cuentas del ejercicio 2015-16 que arrojan un déficit de 2.195.711 millones de euros como consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Europea por ayudas institucionales en la financiación de la entidad.

Con una asitencia o sindicación del 73,87% del accionariado también ha aprobado un presupuesto para el ejercicio 2016-17 de 11 millones de euros, con una previsión de 1,1 millones de beneficio, en una junta que ha sido dirigida por Carlos Pérez Pomares, administrador concursal.

El club ilicitano, en pleno proceso concursal, tenía previsto cerrar el ejercicio con algo más de 1,8 millones de euros de beneficio, pero la sanción europea, recurrida por la entidad, se eleva a los 4,1 millones, por lo que finalmente se ha visto obligado a provisionar esa cantidad, quedando un déficit de 2.195.771 euros.

Diego García, presidente del consejo, explicó que el club no incluyó inicialmente en los presupuestos la deuda con Bruselas «porque no teníamos conocimiento de la sanción y, además, estábamos a la espera de la calificación del crédito, por lo que no podíamos prever ese pago».

El presidente garantizó que, en el caso de no prosperar los recursos, el club tiene previsto hacer frente a esa deuda mediante «un préstamo participativo o una ampliación de capital».

Los accionistas aprobaron todos los puntos del orden del día con apenas votos en contra, aunque sí se registró una mayoría de abstenciones por parte del medio centenar de pequeños accionistas que acudió a la junta, aunque con escasa representación accionarial.

Además de las cuentas del pasado ejercicio, los accionistas ratificaron los nombramientos de Diego García y José Luis Maruenda como nuevos consejeros, quienes fueron nombrados por captación en el pasado mes de abril.

Juan Pascual, secretario del consejo, anunció que, una vez se aprueba el convenio de acreedores a finales de enero, el consejo celebrará una nueva junta extraordinaria para someter a la votación de los accionistas la elección de un nuevo órgano rector.

Por último, el consejero Ramón Segarra anunció que el club ilicitano tendrá conocimiento de la resolución de la demanda presentada por su descenso administrativo de Primera a Segunda para los próximos meses de marzo o abril.

En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz de la Asociación Regeneración, colectivo que aglutina a los pequeños accionistas, leyó un escrito en el que mostró su disconformidad con la gestión del consejo.

La junta, a la que apenas acudió medio centenar de accionistas, guardó antes de su inicio un minuto de silencio por el fallecimiento de Antonio Martínez-Tercero, ex secretario del consejo y secretario de la Fundación del Elche CF, entidad máxima accionista del club.