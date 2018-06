«Si se hubiera dicho en el consejo de la CAM lo del sueldo de Crespo se habría armado un escándalo monumental»

El exsecretario afirma lo contrario.

Como un mantra fueron repitiendo los ocho exconsejeros de la CAM que ayer declararon en el juicio por el abono al expresidente Modesto Crespo de 600.000 euros sin hacer nada que la remuneración nunca se llevó al consejo de administración que, según el acta, dio luz verde a los pagos. Un acuerdo por el que todos los miembros de este órgano (19) se enfrentan a una petición de dos años de prisión (tres en el caso de los integrantes de la comisión de retribuciones) cuando ayer todos coincidieron en asegurar que esas supuestas dietas nunca se sometieron al consejo, donde únicamente se habló del nombramiento del empresario ilicitano al frente de Tinser, una participada de la caja, pero no que fuera a cobrar por ello, parte con carácter retroactivo.

Todos menos José Forner, secretario del consejo y quien ayer se mantuvo fiel al relato que ha venido manteniendo desde el principio. Una versión coincidente sólo con la del exdirector general Roberto López Abad y con la que, con más titubeos, sostienen dos de los miembros de la comisión de retribuciones: Antonio Gil-Terrón y Martín Sevilla. Los tres han declarado que los emolumentos de Crespo sí contaron con el beneplácito del consejo.

Aún así, pese a aseverar que el asunto sí se sometió a la opinión de los consejeros, Forner admitió la existencia de discrepancias que no acertó a aclarar. Como que la retroactividad de los pagos no apareciera en el acta de la comisión de retribuciones y sí en el preacta de la reunión del aquel consejo del 27 de noviembre de 2009. «López Abad me dijo que a Modesto había que pagarle por lo que iba a hacer y por lo que había hecho», explicó el exsecretario que le respondió el exdirector general (también acusado) cuando le preguntó por qué se le abonaban seis meses anteriores a su nombramiento.

Fue en el único momento de la sesión en que el tribunal escuchó esta versión. A partir de ahí no hubo ningún otro acusado que no afirmara que todo fue un paripé, que la remuneración se ocultó a los consejeros y que después se manipuló el acta para introducir el tema como si se le hubiera dado luz verde.

Varios de los exconsejeros, como el exvicepresidente Armando Sala o el sindicalista Manuel Navarro entre otros, citaron como prueba inequívoca de que el asunto no se abordó el hecho de que no se filtrara a la Prensa. «De haberse sabido se habría publicado en todos los medios», dijo Sala. «Con un tema así yo mismo lo hubiera contado», apuntó Navarro.



El acta

Porque aunque ninguno de los comparecientes cuestionó el impulso que se quería dar a Tinser con el nombramiento de Crespo, fueron muchos a los que esos 300.000 euros les pareció una cantidad escandalosa en un momento en que la crisis ya había comenzado a hacer estragos. «Si se hubiera sabido esa cifra se habría montado un lío», precisó el empresario Jesús Navarro, quien quiso destacar la «valentía» de Luis Esteban, el único miembro de la comisión de retribuciones que sostiene que el asunto no se llevó al consejo.

Pese a que tampoco ninguno se atrevió a afirmar abiertamente que el acta donde se recoge el acuerdo es falsa, las dudas sobre la veracidad de este documento planearon durante toda la sesión. «No se ajusta a la realidad de lo que pasó en el consejo», dijo Sala. «El acta dice una cosa que no sucedió», apuntó el conservero murciano José García. «Yo confiaba en los controles de la caja pero cuando ves que en el acta se pone algo que no se dijo te sientes engañado», apostilló Jesús Navarro.

Pero los pagos a Crespo no solo se ocultaron al consejo, como sostuvieron ayer todos los acusados, sino también a la comisión de inversiones, donde se abordó la reactivación de Tinser pero en la que nada se dijo de que eso le iba a costar a la caja 300.000 euros anuales, según declaró al exconsejera e integrante en aquellos momentos de ese órgano Natalia Caballé.

Entre las curiosidades de la sesión, el panegírico con el que el sindicalista Navarro hizo emocionarse a López Abad, de quien dijo que «nadie hubiera cuestionado su sueldo porque era un trabajador impresionante del que estamos muy orgullosos».