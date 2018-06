Un fallo de las tarjetas Visa provoca problemas con los pagos en toda Europa

Visa ha confirmado en un comunicado que está "experimentando una interrupción en el servicio", lo que provoca que no se estén procesando algunas transacciones de sus tarjetas en Europa. La compañía asegura que está investigando la causa de ese fallo y "trabajando lo más rápido posible para resolver la situación".







We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.