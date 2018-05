La Audiencia mantiene a los afectados por las cuotas como acusación contra Crespo

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha rechazado las cuestiones previas planteadas por varias defensas en el juicio por el cobro de 600.000 euros en dietas por el expresidente de la CAM Modesto Crespo, por el que se sientan en el banquillo un total de 21 acusados: Crespo, el exdirector de la entidad Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración.

La sala ha admitido no obstante la prueba documental y testifical propuesta al inicio del acto del juicio por parte de las defensas, aunque condicionada a que los testigos estén en la sala el día y hora que se señale.

En todo caso, la documental pendiente de practicar, como ya se anticipó oralmente en la vista, no era motivo de suspensión ya que pese a que puede ser complicada su localización en la causa principal, no puede causar indefensión alguna porque se ha aportado una copia simple del acta del Consejo de 17 de marzo de 2005, que se había considerado "imprescindible".

En cuanto a las cuestiones previas, la sala rechaza la falta de legitimación y representación de la acusación particular/popular ejercida por el letrado Diego de Ramón, en representación de 800 afectados por cuotas participativas, ya que figura como denunciante desde el mismo inicio de las actuaciones de la pieza principal en 2011 y consta aceptada su representación en el proceso, participó en numerosas declaraciones e incluso se celebró a su instancia una comparecencia de prisión respecto a López Abad "y tampoco parece acertado impedir su participación en el juicio".

López Abad había planteado además vulneración de derecho fundamental porque sostenía que de la calificación alternativa formulada por las acusaciones no cabía acusar a su cliente de administración desleal al no concurrir el requisito de procedibilidad y al no constar que tuviera poderes de la Fundación, argumentos que también rechaza la sala, dado que las acusaciones realizan esta calificación de modo alternativo a la principal como apropiación indebida, perseguible de oficio.

El juicio por el cobro de dietas por parte del expresidente de la CAM Modesto Crespo comenzó el 13 de mayo en la sección décima de la Audiencia provincial de Alicante, desplazada a una sala de vistas de los juzgados de Benalúa. Crespo se declaró culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, posibilitando, así, el acuerdo al que habían llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular. El resto de los 20 acusados se declararon inocentes.