San Juan solo será festivo autonómico si caen en domingo San José o el 9 d´Octubre

Buenas noticias para los trabajadores de la Comunidad en 2019. Por efectos del calendario, la Generalitat, los sindicatos y los empresarios han podido pactar para el próximo ejercicio que el Jueves Santo sea festivo, creando un «macropuente» de cinco días desde ese 18 de abril hasta el Lunes de Pascua, 22 de abril.

En 2019 dos de las fiestas tradicionales caen en domingo. Una de ellas es el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, que es uno de los festivos obligatorios según la ley, lo que permite trasladarlo a otra jornada, en este caso, el Jueves Santo.

Por su parte, los agentes y la Generalitat han decidido que el Día de Reyes, 6 de enero, también en domingo, no sea declarado festivo, dejando esa jornada inhábil para el Lunes de Pascua.

Es una de las novedades de la propuesta formulada ayer por el Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, en el que participan los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), la patronal autonómica CEV y la Conselleria de Economía, que ahora debe ser elevada al pleno del Consell por el conseller Rafa Climent.

Al margen de esto, la propuesta de doce días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, incluyen un par de fines de semana largos, al caer en viernes el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Por contra, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, caerá en sábado el próximo ejercicio. Es una de la festividades que impone la normativa. Y pese a celebrarse sábado no se puede trasladar a otro día. La Abogacía de la Generalitat no lo ha permitido, atendiendo a diferentes sentencias que ratifican que una festividad solo puede moverse a otro día si cae en domingo.

A los doce festivos autonómicos (ver gráfico adjunto) cada municipio añadirá otras dos jornadas de tradición municipal, como ocurre con San Vicent Ferrer y Sant Vicente Mártir en València.

Según fuentes conocedoras de la reunión del Consejo Tripartito de ayer, el 24 de junio, festividad de San Juan, volvió a concentrar parte del debate. Existe un mandato de las Cortes Valencianas para tratar de que el día grande de las Hogueras de de Alicante sea festivo autonómico. La propuesta que llevaba la conselleria a la reunión con los agentes sociales, de hecho, así lo contemplaba.

Sin embargo, finalmente se pactó incluir el Jueves Santo. Eso sí, la propuesta que va a llevar Climent al pleno del Consell contemplará la petición de que, a partir del año próximo, San Juan sea festivo autonómico siempre que el 9 d'Octubre o el día de San José caigan en domingo.

La de San Juan es una batalla alicantina desde hace años para potenciar el atractivo de su fiesta, un asunto que se ve como un agravio ante el hecho de que San José, en plenas Fallas, siempre sea festivo autonómico. El 19 de marzo está incluido en la ley como uno de los festivos religiosos en toda España, a escoger por las autonomías, junto al 25 de julio, Santiago Apóstol, en virtud de los acuerdos con la Santa Sede.