Alicante supera la barrera de las 60.000 empresas tras sumar 733 en el último año

El número de trabajadores se sitúa ya en 470.587.

La provincia comienza a recuperarse de los estragos que la reciente crisis ha causado en el tejido productivo y en el empleo. Aquellos que significaron un goteo de cierres de empresas y altas tasas de paro, que, además, tuvieron graves consecuencias para las economías de los hogares alicantinos. Ahora, con unos años en la senda de la reactivación, la confianza empresarial retoma el pulso y las compañías parecen no querer perder el tren de la recuperación.

Esto es, al menos, lo que trasladarían los últimos datos sobre empresas con trabajadores inscritas en la Seguridad Social. El pasado mes de abril, Alicante superó la barrera de las 60.000 compañías activas y los 470.587 empleados. Una cota que se ha alcanzado, tras un crecimiento sostenido desde 2013.

En el mes de abril de este ejercicio -que fue uno de los peores de la crisis- en la provincia había inscritas en la Seguridad Social un total de 52.411 empresas, lo que significa que en cinco años, Alicante ha ganado 7.920 sociedades, un 15% más. De forma paralela al aumento de tamaño del tejido productivo, el volumen de trabajadores que suman las compañías se ha ido incrementando en el mismo periodo. Ha pasado de los 364.634 empleados de abril de 2013 a los 470.587 actuales. La comparativa refleja un crecimiento del 29% del empleo.

Y, fundamentalmente, el gran protagonista de este avance es el sector servicios, el tradicional motor de la economía provincial. En estos momentos esta actividad acapara el 75% de las empresas inscritas a la Seguridad Social en Alicante (45.638) y el 73,7% de empleo (346.988 trabajadores), según los mismos datos del Ministerio.

El sector servicios

Además, su crecimiento es similar al incremento general, ya que ahora la provincia cuenta con un 14,7% más de empresas de servicios y un 29,1% más empleados que en abril de hace cinco años. Además de los hoteles, bares, restaurantes o comercios -negocios que habitualmente se asocian de forma inmediata con este sector- también se encuadran en él las actividades de consultoría o los servicios financieros e inmobiliarios, además de los servicios o iniciativas privadas de ocio, cultura o salud, entre otros.

No obstante, a pesar del enorme peso de este sector en la economía provincial, no es el que más crecimiento ha registrado en el último lustro. Este papel lo ostenta el de la construcción, que aumenta un 33% el número de empresas hasta superar las 6.000 y los 30.000 trabajadores. Un número de empleados que suponen un avance del 59,1%. Y es que en 2013, cuando el ladrillo llevaba ya seis años sumido en la crisis, la cifra de operarios del sector no llegaba a los 19.000 (mes de abril). Es decir, que en cinco años ha sumado más de 11.200 trabajadores.

En el ámbito industrial, las fábricas de la provincia han pasado de tener 63.011 empleados en abril de 2013 a los actuales 78.139. Es decir, 15.128 más en términos absolutos y un crecimiento del 24% en términos relativos. En número de empresas, sin embargo, el aumento es del 7%. La industria ha ganado 419 compañías en los últimos cinco años y ahora el total de inscritas a la Seguridad Social en la provincia se sitúa en 6.326.

Por su parte, la actividad agrícola, que cuenta con el menor número de empresas en relación a los otros sectores -con 2.277- también se engancha a la senda de la recuperación y suma 285 firmas inscritas a la Seguridad Social en Alicante, lo que significa un 14,3% que en abril de hace cinco años. Además, en el mismo periodo pasa de tener 13.941 personas empleadas a 15.313. Un 9,8% más, aunque en el último año ha registrado un ligero descenso.