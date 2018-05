Gerardo Camps asegura que el Banco de España no autorizó al Consell a inspeccionar la CAM

El exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps ha dicho este miércoles que se enteró de la grave crisis que atravesaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2010 y que el Banco de España no autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas a colaborar en sus inspecciones.

En su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Camps ha afirmado que la CAM estaba completamente "monitorizada" por el Banco de España y ha señalado que durante su mandato nunca se reunió con el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Camps ha considerado que la caída de la CAM se produjo por la mala gestión del equipo directivo y no tanto por el concentrado riesgo de activos inmobiliarios que podía tener y ha recordado que el único que estaba autorizado para cesar a su equipo directivo era el Banco de España.

De hecho, ha afirmado que algunos de los directivos de la CAM estaban con gobiernos socialistas y continuaron después.

"El que los podía cesar era el Banco de España. Las Cortes Valencianas o la Generalitat no tenía facultad ni para cesar ni para intervenir", ha puntualizado. También ha rechazado "rotundamente" que la dirección de esta caja de ahorros fuera nombrada por los poderes públicos valencianos.

En este sentido, ha negado que los consejos de administración de las cajas de ahorros valencianas estuvieran politizadas y ha dicho que "el Consell no elegía ningún nombramiento en ningún cargo de ninguna caja, eran las Cortes Valencianas".



Puertas giratorias

Camps se ha referido al debate sobre las "puertas giratorias" que le han recriminado varios diputados de la oposición y ha considerado que no se debe "demonizar" a una persona que haya sido conseller o presidente de la Generalitat para poder ocupar luego un cargo como presidente de una caja de ahorros. "El hecho de haber tenido cargos políticos no impide que no tenga competencia para presidir una caja de ahorros", ha asegurado.

Por otra parte, ha explicado que el Instituto Valenciano de Finanzas nunca ha estado autorizado a hacer inspecciones en las cajas de ahorros en esta comunidad y que solo estaba facultado para controlar las cooperativas con sección de crédito.

Sin embargo, ha afirmado que este instituto pidió al Banco de España poder colaborar en las inspecciones mediante un convenio y que el supervisor les dijo "que no, que la competencia era suya y la ejercían ellos". El Banco de España remitió cuatro informes al Instituto Valenciano y en los tres primeros no vieron riesgo alguno y fue en el cuarto, en diciembre de 2010, cuando formularon requerimientos serios.

"Ahí es cuando considero que la situación de la CAM es grave y puede traer consigo problemas", ha dicho, tras insistir en que no tuvo constancia durante su etapa de que el Banco de España podría intervenir la entidad, como ocurrió en julio de 2011.

El exconseller y exvicepresidente del Consell también ha negado que el "agujero" de la CAM se debiera a los apoyos crediticios de la Generalitat, que representaron una "mínima parte" de los que recibió.