Perán: «Me gustan los retos y mi objetivo es unir a todos los empresarios de la provincia»

La vicepresidenta del Grupo Pikolinos, la ilicitana Rosana Perán, ha decidido regresar al mundo patronal por la puerta grande, después de algo más de dos años en los que optó por centrarse en diversos proyectos de su empresa. La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) oficializó ayer su candidatura para presidir el Consejo Empresarial de Alicante de la CEV, el nuevo organismo con el que la organización presidida por Salvador Navarro quiere sustituir a las antiguas patronales provinciales.

Más allá del hito que supondrá que, por primera vez después de más de 40 años de democracia, será una mujer la que lidere a los empresarios alicantinos -claro está, siempre que la asamblea de la CEV la ratifique el próximo jueves-, Perán es muy consciente del duro papel que le espera, ante la división que vive actualmente la clase empresarial de la provincia. «Me gustan mucho los retos», asegura, en conversación con este diario, cuando se le pregunta al respecto.

«En su día tuve que dejar la presidencia de Avecal porque en la empresa teníamos proyectos que me consumían el 100% del tiempo, pero me parecía que era un buen momento para volver», señala sobre los motivos que la han impulsado a dar el paso de presentar su candidatura. «Creo que el proyecto que propone la CEV es muy interesante, y no sólo para los empresarios de la provincia, para toda la Comunidad», asegura.

En la misma línea, se muestra partidaria de tender puentes con Uepal, la patronal alternativa a la CEV que impulsan varias asociaciones alicantinas, que se muestran reacias a integrarse en la organización de Salvador Navarro tras la desaparición de Coepa. «Mi objetivo es unir a todos los empresarios alicantinos y estoy convencida de que lo podemos conseguir», afirma, antes de recordar que ya hizo algo parecido al impulsar la creación de Avecal, la federación autonómica del calzado que logró aunar los esfuerzos de las cuatro federaciones comarcales que existían hasta entonces en el sector: Elche, Elda, Villena y la Vall d'Uixó.

Igual que entonces, considera que la unidad en la provincia es importante, «pero también lo es que podamos trabajar con el resto de empresarios de la Comunidad» y confía en encontrar el punto de equilibrio.



El proceso

Una vez oficializada la candidatura de Rosana Perán, habrá que esperar hasta el próximo martes a las 19.00 horas para saber si será la única aspirante, como todo apunta. En todo caso, la elección será el jueves, durante la asamblea que ha convocado la CEV. El proceso será de la siguiente manera. Primero los socios de la CEV elegirán a la nueva junta directiva de la patronal autonómica. Posteriormente, los miembros de la junta que tengan su domicilio social en Alicante -se prevé que sean alrededor de 25- se constituirán automáticamente en el Consejo Empresarial de la Provincia y serán éstos los que voten al presidente o presidenta.