Juan Roig: "Si Mercadona abriese los domingos tendríamos que subir los precios entre semana"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado este martes que no le salen los números para abrir los domingos, algo que únicamente hace en "determinadas circunstancias" y que le supone "perder dinero".

Roig ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por la nueva regulación de horarios comerciales en la Comunidad Valenciana, un tema que considera "complicado" con sectores a favor y en contra.

En el caso de Mercadona, ha precisado, únicamente se abre los domingos "en determinadas circunstancias en que hayan dos días juntos de fiesta". No obstante, afirmó que "al abrir los domingos perdemos dinero", ha aseverado.

"Si es por lo que el cliente quiere, el cliente quiere 24 horas todos los días del año, 365 días", pero hacer eso es "muchísimo más caro" y aunque "hay gente que le pueda ir bien" y "tenemos que cuidar al 'jefe' (el cliente para Mercadona), también tenemos que ganar dinero", ha puntualizado.

Según Roig, "si abriésemos los domingos tendríamos que subir los precios a la gente que compra entre semana". "A nosotros no nos salen los números", ha sentenciado.

Precisamente, preguntado por si se plantea subir precios, Roig ha dicho: "No es nuestra intención". Asimismo, en cuanto a las marcas en venta en las tiendas de Mercadona, ha dicho no querer entrar en esa discusión: "Nosotros queremos que 'el jefe' (cliente) quiera un gran producto a una gran calidad y nos lo tiene que hacer un fabricante. No entramos en discusión de si desplazamos marcas blancas o marcas negras, nosotros queremos grandes productos con gran calidad a un gran precio y no entramos en más guerras o discusiones con los demás", ha concluido.