Bankia suprimirá las comisiones a 28.000 clientes de BMN en Alicante

Bankia empieza a unificar su estrategia comercial tras la absorción de BMN. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha anunciado que a partir del próximo 1 de abril -una vez completada la integración tecnológica- eximirá del pago de comisiones a los 520.000 clientes procedentes de BMN (la antigua Caja Murcia) que tengan sus ingresos domiciliados en el banco. En otras palabras, que les aplicará la misma política que ya utiliza con sus propios clientes.

Del total de beneficiados, más de 160.000 clientes residen en la Región de Murcia; unos 140.000, en la provincia de Granada; 120.000, en Islas Baleares, y más de 35.000, en Jaén. En Alicante son más de 28.000 los antiguos usuarios de BMN a los que ahora se aplicarán estas condiciones. Con esta medida, ya son más de 4,1 millones de clientes los que no pagan comisiones en sus operaciones más habituales al relacionarse con Bankia.



En concreto, según informa la entidad, el cliente no abona las comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista, las cuotas de todas sus tarjetas de débito o las cuotas de todas sus tarjetas de crédito, únicamente con hacer una compra al año.



También puede retirar efectivo a débito en más de 17.000 cajeros, siempre de forma gratuita en los cajeros de Bankia y hasta cuatro veces al mes en cajeros Euro 6000 y de Banco Sabadell.



Esta estrategia permite igualmente realizar transferencias sin coste en euros a través de cualquier canal (internet, móvil, cajero, oficina?) sin límite de importe. Y también es gratuito el ingreso de cheques, sin límite de número ni de cantidad.



Para la exención de estas comisiones el único requisito es tener los ingresos domiciliados en la entidad. El programa de exención de comisiones de BMN exigía una mayor vinculación del cliente a través de la contratación de productos adicionales a la nómina o pensión.



La exoneración de estas comisiones no solo está dirigida a los actuales clientes, sino que será aplicable también a todos aquellos usuarios que domicilien a partir de ahora sus ingresos en Bankia. Esta medida forma parte del posicionamiento de la entidad que quiere incrementar la vinculación con sus clientes y que asegura que se trata de una propuesta permanente y no una promoción puntual.

La decisión supone un paso más para la plena integración de BMN y Bankia. El pasado enero la nueva entidad resultante de la fusión ya unificó sus redes, lo que supuso la supresión de alrededor de un centenar de oficinas, de las que 26 estaban ubicadas en Alicante. Además, la compañía también salvado el escollo del Expediente de Regulación de Empleo, que logró pactar con los sindicatos y para el que, finalmente, hubo más voluntarios que bajas.