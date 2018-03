El Gobierno aprueba el plan de ayudas para alquiler o compra de una vivienda

Dedica «especial atención» a personas en situación de desahucio, familias numerosas y jóvenes.

El Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con una dotación para los cuatro años de 1.443 millones, un 62,5% más que en el plan anterior, según anunció ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. En concreto, la dotación será de 350 millones para este año y se ampliará hasta los 357 millones en 2019, hasta los 364 millones en 2020 y hasta los 372 millones en 2021.

El ministro estimó que el número de ayudas en el periodo de vigencia del plan alcanzará las 557.109 ayudas y se crearán un total de 60.320 puestos de trabajo. En cuanto al periodo de tiempo en el que se podrán empezar a solicitar las ayudas, el titular de Fomento dijo que podrán ser recibidas una vez que cada comunidad autónoma haya abierto las órdenes correspondientes. «En un plazo de dos o tres meses tienen que estar suscritos todos los convenios y abiertas todas las órdenes de ayudas», subrayó.

El plan, que consta de nueve programas, prioriza como sus dos ejes el fomento del alquiler y de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, «con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal, así como a las familias numerosas». Además, el plan busca mejorar la calidad de la edificación y de su conservación y facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler. Todas las ayudas se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Para 2018, se mantiene el mismo criterio de cofinanciación de las autonomías que en el Plan Estatal de Vivienda anterior, mientras que para 2019, 2020 y 2021, por cada 100 euros estatales, 70 se condicionan a la cofinanciación de 10 euros autonómicos y los 30 restantes se condicionan a la cofinanciación de otros 20 euros autonómicos.



Alquiler

Los requisitos para acceder al programa de ayudas al alquiler de vivienda son que esta sea la residencia habitual y permanente, que la unidad familiar tenga un límite de ingresos de 3 veces el Iprem (1.613,52 euros mensuales en 14 pagas) con carácter general y que el alquiler del inmueble no supere los 600 euros mensuales, cifra que se podrá ampliar hasta 900 euros mensuales en determinadas zonas a definir por las comunidades. En el caso de las viviendas en las que viva una familia numerosa general y personas con discapacidad, la ayuda se entregará si los ingresos no superan 4 veces el Iprem (2.151,3 euros al mes por 14 pagas). Además, el núcleo de las familias numerosas especiales y con personas con determinados grados de discapacidad no podrá ganar más de 5 veces el Iprem (2.689,2 euros al mes por 14 pagas).

El límite de la ayuda es del 40% del alquiler mensual para las personas de entre 35 años y 65 años, cifra que se incrementa hasta el 50% en el caso de los mayores de 65 y de los menores de 35 años. Por otro lado, el programa para fomentar el parque de viviendas destinadas al alquiler o cedidas en uso durante un plazo mínimo de 25 años estará destinado a personas mayores de edad, administraciones públicas, organismos y entidades de derecho público y privado o a fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones.

Las personas que se encuentran en situación de desahucio de su vivienda habitual también contarán con una ayuda específica. De hecho, el Gobierno pondrá a disposición de este colectivo viviendas desocupadas de las entidades financieras y otros propietarios para alquilarlas a personas que se encuentran en situación de desahucio de su vivienda habitual. El precio del alquiler, en este caso, debe ser igual e inferior a los 400 euros mensuales y el importe de la ayuda puede llegar a ser hasta el 100%. El plazo de la ayuda es de 3 años.



Rehabilitación y compra

En cuanto a las ayudas a la compra, estas se limitan a municipios de menos 5.000 habitantes y son para jóvenes de menos de 35 años y con ingresos que sean inferiores a menos de 3 veces el Iprem (1.613,52 euros mensuales en 14 pagas). El precio máximo para la adquisición de la vivienda es de menos de 100.000 euros, con un límite de ayuda del 20% del precio y de 10.800 euros a la vivienda. Por otro lado, el Plan de Vivienda también integra un programa para mayores y personas con discapacidad para la ayuda a la promoción de viviendas con servicios comunes adaptados en alquiler.