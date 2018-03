Jaime Rubio Sánchez-Rico: «Abordamos en los colegios el uso responsable del dinero dentro de una educación de valores»

«Es importante conocer los conceptos básicos desde temprana edad. Por eso desarrollamos programas educativos en los colegios», afirma.

«Ha sido una experiencia muy agradable y enriquecedora. Me ha permitido no sólo enseñar, sino también aprender de los chicos y chicas que han participado en el taller y que han aportado sus ideas en torno al concepto del ahorro. No es algo unidireccional, hay feed-back. Todos los empleados que participamos en estas clases recibimos mucho por parte de los escolares». Así se expresa Jaime Rubio, director de Zona Alicante de BBVA, tras impartir un taller en el CEIP Santísima Faz de Alicante, iniciativa que forma parte del programa de educación financiera «Valores de futuro», puesto en marcha en España por BBVA en 2009.

Alumnos y alumnas del colegio que participaron en el taller impartido por Jaime Rubio, mostraron una postura muy activa que fue incrementándose conforme transcurría el taller. «Nos ha gustado mucho, ha sido divertido y, al mismo tiempo, hemos aprendido cosas sobre el ahorro que desconocíamos y que pondremos en práctica. Pero lo que más nos ha gustado ha sido que nos preguntaran y pudiéramos dar nuestras ideas sobre este tema, que se contara con nuestra opinión».

La educación financiera es una de las prioridades estratégicas en materia de responsabilidad corporativa para el Grupo BBVA y, Valores de Futuro, es uno de sus programas emblemáticos. «Con seguridad una persona informada tomará decisiones informadas. La educación financiera revierte, en definitiva, en ahorradores más consistentes y en deudores más responsables».

Valores de Futuro es un programa que ofrece desde hace nueve años diferentes propuestas y actividades educativas para que alumnos de Primaria y de 1º a 3º de ESO «aprendan y practiquen valores asociados al buen uso del dinero, como la solidaridad, la responsabilidad, el esfuerzo y el ahorro, entre otros», indica Rubio.

El programa pone a disposición de los centros educativos un asesor de educación financiera, que es un empleado de BBVA que recibe formación específica para llevar a cabo esta iniciativa en los colegios.

De la importancia que tiene la educación, cuyos programas inició BBVA en 2006, dan idea algunos datos aportados por Jaime Rubio. En 2017, en la presentación de resultados, se destinó a programas sociales, entre ellos educación, 103 millones de euros. De estos programas se han beneficiados más de 2 millones de personas. «Entre los objetivos de estos programas se encuentran el de mejorar la calidad educativa, garantizar la educación a niños y niñas en peligro de exclusión social, y promover valores».

En cuanto al programa Valores de futuro, el impacto que ha tenido en la provincia de Alicante se evidencia en los datos relativos al ejercicio 2016-2017. En este periodo participaron un total de 92 centros, se impartieron 810 clases, intervinieron un total de 19.213 alumnos, se desarrollaron 20 sesiones y 5 empleados de BBVA actuaron como asesores de educación financiera en los centros. «Cabe destacar que tan solo en lo que llevamos del ejercicio actual (2017-2018) son ya 12 los empleados que se han apuntado a esta iniciativa, 7 de los cuales actúan en la ciudad de Alicante», puntualiza el director de Zona de Alicante de BBVA.

«Creo que el foco que estamos poniendo en el tema de la educación es muy importante. Estamos convencidos de que la educación transforma la vida de las personas y colabora con la igualdad de oportunidades y la justicia social, que son base del progreso», afirma Rubio.

Para el directivo de BBVA, la educación, y por ende la formación, «es esencial en una sociedad que evoluciona de forma muy rápida, apareciendo demanda de nuevos puestos de trabajo. Queremos colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, en la adaptación de la formación a las necesidades del mercado laboral».