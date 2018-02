Perfecto Palacio entra en la CEV con su firma Metromedia Inversiones

Perfecto Palacio deja la primera línea pero no se marcha del todo del mundo de las organizaciones empresariales. El todavía presidente de Ineca -la asamblea en la que cederá el testigo a Rafael Ballester no se celebra hasta el próximo martes- ha querido apoyar a la nueva patronal autonómica que impulsa Salvador Navarro desde València -la CEV- con la entrada en la misma de su empresa Metromedia Inversiones. La suya ha sido una de las nueve incorporaciones alicantinas -a la que habría que sumar la entrada de Jovempa a través de AJE- que ayer aprobaron el comité y la junta directiva de la CEV, un encuentro que también sirvió para fijar el próximo 22 de marzo como la fecha de la asamblea general en que la organización elegirá a sus nuevos órganos de gobierno. Entre ellos, a los nuevos consejos provinciales que, si la puesta en marcha de la nueva patronal alicantina Uepal no lo impide, serán los responsables de designar a los representantes de los empresarios alicantinos en las instituciones públicas.

Como avanzó este periódico el pasado miércoles, además de Perfecto Palacio, se sumaron ayer a la CEV la Asociación del Terciario Avanzado, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante, las patronales comarcales de Ibi, Alcoy y la Vega Baja, la patronal de empresas de deportes náuticos, Mármoles de Alicante y la Institución Ferial Alicantina. Con estas ya son 22 los miembros alicantinos de la CEV que, en su conjunto, tiene un centenar de empresas y 118 asociaciones. Al comité de ayer asistieron como invitados representantes de organizaciones de Alicante y Castellón.