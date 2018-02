La nueva patronal alicantina nace «sin ninguna intención de acercarse a la CEV»

La organización exigirá a la Generalitat el reconocimiento como confederación más representativa de la provincia.

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ya es una realidad. Los representantes de hasta 26 asociaciones firmaron ayer el acta fundacional de la nueva confederación con la que pretenden ocupar el hueco que ha dejado vacío la desaparición de Coepa y evitar que la CEV, la patronal autonómica que impulsa Salvador Navarro, se apodere en exclusiva de este espacio. Es más, a pesar de las especulaciones de las últimas semanas, su presidente provisional, Miguel Baena, dejó claro tras la asamblea que no tienen «ninguna intención» de intentar una acercamiento con esta organización tras los «desplantes» que, a su juicio, sufrió Coepa cuando intentó negociar con ella.

«Uepal nace para defender los intereses de los empresarios alicantinos y vamos a seguir nuestro propio camino para conseguirlo. No nos importa lo que hagan los demás y no vamos a dar el primer paso para buscar un pacto con nadie tras todo lo ocurrido», aseguró Baena, quien defendió que la nueva confederación ya es la «más representativa de la provincia», a pesar de la ausencia de algunas asociaciones sectoriales de peso, como la del juguete (AEFJ), Fempa, los hoteleros de Hosbec, la patronal del calzado Avecal o la del pequeño comercio (Facpyme).

Así, las 26 asociaciones que ya forman parte de Uepal se atribuyen la representación de más de 50.000 empresas, que emplean a 120.000 trabajadores. Entre las organizaciones de peso de la nueva confederación están la Asociación de la Empresa Familiar, la de hostelería, Asaja, la de componentes del calzado, Cepyme, los farmacéuticos, las constructoras de obra pública, la Unión Profesional -que agrupa a la mayoría de colegios profesionales- o Jovempa, entre otras, aunque esta última también pertenece a la CEV a través de la autonómica AJE.

Una vez constituida, el siguiente paso será solicitar la inscripción en el registro de asociaciones y, posteriormente, se reclamará a la Generalitat el reconocimiento como una de las organizaciones empresariales más representativas de la autonomía, lo que le permitiría designar a los representantes de la patronal en los foros públicos. En este sentido, como la ley establece que sólo las organizaciones de ámbito autonómico pueden tener este reconocimiento, los estatutos de Uepal han fijado que su ámbito territorial es la Comunidad Valenciana, aunque su objeto sea la defensa del empresariado alicantino.

En este sentido, Baena insistió ayer en que no ve ningún problema a que existan dos patronales con este reconocimiento. «Los sindicatos son dos, CC OO y UGT, y no pasa nada, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con las patronales?», insistió. Al respecto, Baena señaló que llegarán donde haga falta para exigir su derecho a representar a los empresarios de la provincia en las instituciones.