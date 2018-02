La construcción, el comercio y el turismo, sectores clave para las empresas españolas en China

El foro empresarial «Alicante Territorio Inteligente» aborda en la Sala de Conferencias del ADDA las oportunidades de exportación que tienen las empresas alicantinas en China, uno de los mercados con mayor potencial económico e índice de crecimiento del mundo. Expertos y representantes institucionales analizan la nueva Ruta de la Seda y la favorable coyuntura social para el intercambio económico, cultural, turístico y académico entre la Costa Blanca y el país asiático.







10.40 horas. César Sánchez. Presidente de la Diputación

11.00 horas. Guillermo Martínez, Responsable del Departamento de Economía de Casa Asia

#AlicanteTerritorioInteligente | Guillermo Martínez, responsable de Economía y Empresa de @CasaAsia, recalca que el turismo chino es importante porque los turistas se convertirán en nuestros prescriptores y aumentarán la demanda de producto español como el vino o el turrón pic.twitter.com/nRPUNy7vHa — INFORMACION.es (@informacion_es) 15 de febrero de 2018

11.45 Mesa redonda. "El papel de Alicante en la nueva Ruta de la Seda"

Joan Amorós i Plá. Presidente de Fermed.



12.00h. Carlos Eleno. Director general del Puerto de Alicante.

12.25h. Cristóbal Navarro. Presidente de CEPYME.

12.45h. Juan Llopis. Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UA.



12.55h. Vicente Micol. Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH

13.15. "Cómo vender en China a través de Alibabá / Tmali"

El presidente de laCésar Sánchez, ha sido el encargado de abrir esta jornada que se celebra en el ADDA con un mensaje en el que ha pedido la unión de todos los sectores para hacer realidad este proyecto. "La nueva Ruta de la Seda es unUn punto de partida que es China y un punto de llegada que es España, con retorno y bidireccional", ha manifestado Sánchez."Desde la provincia de Alicante siempre hemos tenido unaLa provincia tiene "mucho que ofrecer. Tenemos un puerto con muchas posibilidades, un aeropuerto que año tras año sigue incrementando el numero de viajeros, unas condiciones ambientales excepcionales y uno de los mejores parques empresariales de toda España en Elche", ha añadido el presidente de la institución.Sánchez ha terminado su intervención pidiendo unión. "Debemos unir sinergias y trabajar en conjunto todos los sectores implicados. No podemos prescindir de nada y queremos trabajar de manera público-privada".Guillermo Martínez explica que "actualmente China es la segunda economía del mundo. En 2011 superó a Japón y hoy en día apunta a superar a EEUU. Además es el banco del mundo". De igual forma, añade que "su modelo de negocio lleva cinco años cambiando. Han potenciado el mercado interno, una urbanización sostenible y una integración en la economía internacional".11.20h. "En China hay 1.700 proyectos construidos o en construcción. Las oportunidades para las empresas son enormes. Hasta ahora estos proyectos se quedaban en el país, pero conforme aumentan las expectativas también se abre el mercado a otros países y ahí es donde debe entrar España".11.30h. "El problema es que estamos compitiendo con el resto de europeos. Si no sabemos resolver esta competencia podremos perder todos. La inversión china no se tiene que mirar con prejuicios.El sector de bienes de equipo vinculados a la idea de smart city son muy valorados en China. El país se encuentra enrolado en un proceso de urbanización que necesita de estas tecnologías".11.35h. "La otra gran oportunidad está en el comercio. China constituye el mayory bebidas del mundo. Los productos que gozan de mayor reconocimiento como españoles son el vino y el aceite de oliva. Exportamos la mitad del vino que exporta Francia, pero el valor es de una quinta parte. La imagen del país es difusa y desconocida, no se asocia a un producto de calidad, y aquí está el gran reto. Trabajar en el e-commerce es el comienzo para terminar con esta idea".Amorós ha pedido inversiones para la red de ferrocarriles como el ancho internacional en líneas convencionales hasta Murcia/Catagena.También la doble plataforma en todo el recorrido Tarragona-Castellón-Valencia-Alicante-Murcia-Lorca. Y a largo plazo reclama una nueva línea de altas prestaciones por la costa.Destaca que el puerto tiene "una de las mejores comunicaciones con Canarias y con el norte de África".Eleno pide mejores de las infraestructuras portuarias dedicadas al transporte de mercancías. Además reclama la capacidad de tener "mucho suelo industrial asociado a la actividad del puerto"."China está intentando marcar la hegemonía mundial de los próximos años. Esto le obliga a marcarse una serie de retos a todos los niveles. Esos cambios suponen un auténtico tsunami y si no diseñamos una estrategia para aprovechar este mercado, la ola nos pasará por encima""España está en la Ruta de la Seda igual que lo están otros países y todas las provincias. Y debemos intentar coger la mejor posición posible. Los sectores con oportunidades son todos. En la exportación son la alimentación, la moda o el calzado"."No hay que olvidar que en el Sudeste asiático se concentran 200 millones de ricos. Existe un turismo emergente que no llega a España y esto nos obliga a ser más proactivos"."Necesitamos una segunda pista en el aeropuerto de Alicante. Esto requiere de poca inversión, pero de mucho tiempo en tramitaciones, puede que siete años, por lo que si no empezamos, llegaremos tarde"."Las universidades no somos islas. Necesitamos mostrar músculo y unir sinergias para potenciar la internacionalización".Micol ha destacado el Parque Científico de la universidad como motor de numerosos proyectos y generación de ideas emprendedoras.El presidente del Círculo de Economía de Alicante, Javier Fur, ha presentado la intervención de, director en España y Portugal de Alibabá Group.Caccavale ha destacado la importancia del marketing para lograr abrirse un hueco en el mercado. "Somos una plataforma de datos. Los datos de los miles de usuarios que tenemos", explica."La fuerza de Alibabá es que cualquier persona que quiere comprar un producto puede hacerlo en un segundo con su teléfono y te entregan el producto en cualquier sitio de China. Cada chino compra cinco veces más a través del comercio electrónico de lo que se hace en Europa. El presente es el comercio electrónico"."Cada día entregamos 55 millones de paquetes y el 90% de las compras se hacen con el móvil"."Los chinos no confían en los productos chinos. Prefieren comprar los artículos que salen de Europa porque están más controlados".