Un 20% de los parados dice que le han pedido dinero por encontrar un empleo

Las ofertas laborales falsas que se iniciaron en los años más duros de la crisis, se mantienen en la actual fase de recuperación, según subraya hoy en un informe la empresa de recursos humanos Adecco, en el Día Internacional de la Seguridad en Internet.

En el estudio se asegura que un 20% de los desempleados españoles asegura "que le han pedido dinero para entrar en un proceso de selección o para encontrar un empleo". Y, además, incide en que el 12,4% de los parados ha llegado a pagar "o estaría dispuesto a hacerlo para conseguir un trabajo".

La empresa contextualiza y señala que este tipo de oferta laboral fraudulenta se ha producido en un contexto de crisis económica, en donde había una escasez de oportunidades de trabajo, circunstancia "a la que se unía una necesidad de volver al mercado laboral por parte de muchos españoles". Y sitúa el escenario más propicio para este tipo de "estafas laboarales" el territorio internet. "Y con la recuperación, esta tendencia se ha consolidado. De hecho, hace tan solo unos meses se ha detectado una nueva campaña masiva de ofertas de trabajo fraudulentas", añade el informe.



Fórmulas más frecuentes

Adecco advierte de que las fórmulas de las estafas laborales más repetidas son "las que solicitan llamadas a un teléfono de tarificación adicional, el envío de SMS, el denominado "scam", cursos que requieren el pago de una cuantía de dinero o la venta piramidal, entre otras", alerta el estudio.

Así, se alerta de que la falta de información clara sobre la oferta, el contrato o los servicios ofrecidos, "y las contrataciones online o a través del teléfono pueden ser indicativas de una oferta falsa de empleo".

En este casos, se recomienda "no responder, no clicar en los enlaces que pueden aparecer en el cuerpo del correo electrónico ni descargar ningún archivo adjunte. Y más importante, aún si cabe, es no facilitar ningún tipo de información bancaria, como una cuenta corriente, ni efectuar ningún pago", recuerda el estudio. En este sentido, se incide en que la petición de dinero por entrar en un proceso de selección no es la "única estafa que rodea a las ofertas falsas de empleo". Este tipo de publicaciones también están diseñadas "para obtener información financiera o personal del candidato, que posteriormente será revendida a un tercero", asegura el documento de Adecco.

La empresa aconseja que, en caso de haber detectado alguna de estas posibles situaciones "o haber sido víctima de una estafa laboral, contactar con la Agencia Española de Datos -si crees que han obtenido tu información personal- o con la Oficina de Seguridad del Internauta o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".