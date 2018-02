A prueba de errores

El tiempo de viaje del AVE Madrid-Alicante es de poco más de dos horas, pero hay que añadir 30 minutos de la cola de la máquina para pagar el aparcamiento, ya que es tan sofisticada que hay que tener muchas horas de vuelo para saber usarla, y como le toque un novato en el manejo de la maquinita antes que usted, ya se puede santiguar.

Poka-yoke significa en japonés «a prueba de fallos», y son sistemas que se aplican para evitar errores en fabricación. El padre de los poka-yokes fue el ingeniero de Toyota Shigeo Shingo. La clave del método desarrollado por Shingo se basaba en anticiparse a los posibles errores, mediante sistemas simples y sencillos, antes de que estos se convirtieran en defectos de producción. En la industria, los poka-yokes llevan aplicándose desde los años 60. Vivimos rodeados de ellos. Por ejemplo, el conector de un USB es un poka-yoke porque no permite conectarlo al revés. Un buen diseño. Algo que parece tan obvio, no lo es tanto. Que se lo digan a los fabricantes de tótems de los tickets de entrada en los parkings: solo hay dos botones, el del ticket y el de llamada al encargado, y raro es el parking donde el tótem no tiene pegado con celofán un cartelito a mano que dice «Ticket aquí». Un mal diseño. No sería muy complicado implementar un poka-yoke del tipo botón grande luminoso verde serigrafiado con la palabra «Ticket». Parece que los parkings no son un sector muy orientado al cliente.

En el sector servicios los poka-yokes no están muy implementados. Todo hemos cometido errores o nos hemos equivocado en alguna situación, sintiéndonos un poco ridículos, y que un cliente se sienta así cuando visita su negocio no es bueno. Incluso cuando la empresa no tenga la culpa de que el cliente se equivoque. Y es que ahí está la clave entre proporcionar un servicio bueno y proporcionar un servicio excelente: asumir que el cliente puede equivocarse y buscar la manera de impedirlo. Este fin de semana anunciaban nevadas. Casi todos pensamos que, si va a hacer mal tiempo, mejor no coger el coche. Pero no todos piensan así, y algunos conductores se arriesgan a viajar cayendo chuzos de punta. ¿De quién es la culpa cuando se quedan atrapados en la autopista? ¿No sabían esos conductores que corrían un riesgo? En cierta parte sí, pero la obligación del prestador de servicios es impedir precisamente que el cliente cometa errores: cierre la barrera y no deje que el cliente decida mal.

El profesor Scott Sampson es uno de los investigadores más reconocidos en este campo. Para Sampson, toda empresa de servicios debe prestar máxima atención cuando un cliente la visita, para que no se equivoque o cometa un error, en la entrada, durante, o a la salida del servicio. Por tanto, hay que prever todas las situaciones. Es primordial que las empresas de servicios analicen qué errores pueden cometer sus clientes para intentar prevenirlos mediante la aplicación de poka-yokes, en lugar de empapelar las paredes con avisos y mensajes: a mayor número de avisos al cliente, peor diseñado está el proceso en esa empresa.

Por cierto, que Shingo no los llamó poka-yokes, sino baka-yokes, que significa «a prueba de tontos».