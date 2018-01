Nuevas Lanzaderas de Empleo en Alicante y Villena

La Fundación Santa María la Real, junto con la Fundación Telefónica y el Fondo Social Europeo pondrán en marcha este año siete nuevas Lanzaderas de Empleo en la Comunidad Valenciana, dos de ellas en la provincia, en concreto en Alicante y Villena. Esta iniciativa busca ayudar a los jóvenes desempleados menores de 35 años en su búsqueda de empleo, mediante talleres que les ayudas a conocer sus potencialidades y también les dan herramientas para venderse mejor. El grado de inserción de anteriores ediciones ha rozado el 70% y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de febrero.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y del Servicio Público de Empleo-Servef, que ceden sus locales para el desarrollo del programa. Estas son sus características:



Destinatarios y requisitos

Cada lanzadera contará con 20 plazas, destinadas a jóvenes desempleados, menores de 35 años. No obstante, si las 20 plazas no se cubren con estos perfiles, se reserva la posibilidad de que cinco puedan destinarse a personas de mayor edad, hasta los 59 años. Podrán tener cualquier nivel formativo (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, así como diplomaturas o licenciaturas universitarias) y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.

¿Qué harán en la Lanzadera?

Las 20 personas que resulten seleccionadas, se reunirán varios días a la semana, durante un período máximo de cinco meses, en locales cedidos gratuitamente por los Ayuntamientos de cada ciudad. Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.



Optimizar la búsqueda laboral

"La lanzadera no es un mero curso para actualizar el currículum. Tampoco es una agencia de colocación donde damos trabajo a los participantes. Es un programa intensivo de cinco meses para ayudar a personas desempleadas a activar y optimizar su búsqueda de trabajo en el mercado actual, con nuevas técnicas que les permiten ganar confianza y seguridad en las entrevistas, y con nuevas actividades que les acercan al tejido empresarial", explican desde Fundación Santa María la Real.

Herramienta eficaz

"Las lanzaderas son un proyecto ilusionante e innovador en su enfoque y en su apuesta por entender el trabajo colectivo como una manera de superar la situación de desempleo. Desde Fundación Telefónica apoyamos esta iniciativa buscando ser un agente multiplicador que potencien sus buenos resultados, ayudando a personas desempleadas a encontrar su camino laboral", agrega el Director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, Joan Cruz.



Plazo de inscripción

Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en formato presencial, solicitando y presentando el correspondiente formulario en los lugares indicados en cada ciudad: