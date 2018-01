18 asociaciones deciden poner en marcha una nueva patronal para sustituir a Coepa

Los empresarios alicantinos no quieren quedarse sin una voz que los represente tras la desaparición de Coepa, que el pasado jueves solicitó formalmente su liquidación en el juzgado. Así, hasta 18 asociaciones sectoriales acordaron ayer iniciar el proceso constituyente para poner en marcha una nueva confederación que las aglutine a todas ellas, en definitiva, una nueva patronal provincial que les permita «defender los intereses de Alicante», según explicó a este diario el todavía presidente de Coepa, Francisco Gómez, convocante de la reunión.

Como ya avanzó este diario pasado día nueve, la intención de Gómez era explicar a las organizaciones sectoriales los motivos que habían llevado a pedir la liquidación de la patronal y testar el interés de los empresarios por continuar con el proyecto de Cepal, la nueva confederación que Coepa quería crear junto a Cepyme y que no dio tiempo a constituir. Los trabajos realizados para este proyecto serán la base para la nueva patronal provincial aunque ahora serán directamente las asociaciones sectoriales las que deban encargarse de constituirla y las que ingresen como socios directamente, sin la intermediación de las anteriores. También está por ver si se mantendrá el nombre o se elegirá otro.

Entra las organizaciones que han decidido sumarse al proceso constituyente están la Asociación Provincial de Empresarios Mayoristas de Alimentación, la Federación de la Obra Pública; la Asociación de Componentes del Calzado o la Federación del Transporte, según Gómez. También la Asociación de la Empresa Familiar, la Federación de Hostelería, la asociación del sector de Óptica, la de autoescuelas, las esteticistas, la de empresas de limpieza, la de montajes eléctricos (Apeme) o la de biotecnología, entre otras.

Además, los representantes de otras organizaciones presentes en el encuentro -como la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, la Asociación de Promotores o la de Mujeres Empresarias- anunciaron que llevarían la propuesta de adhesión a sus respectivas juntas para someterla a votación.





Juntos o en solitario



La intención de los impulsores de la nueva confederación es entablar conversaciones con la nueva patronal autonómica -la CEV- para negociar su ingreso en bloque, lo que seguramente les permitiría controla el consejo provincial de esta última. No obstante, si no se llega a un acuerdo seguirán con el proyecto de forma independiente, aunque eso les deje fuera de la representación institucional que depende de la Generalitat. En este sentido, el encargado de mediar con Salvador Navarro será Francisco Gómez que, eso sí, no tendrá ningún otro papel dentro de la nueva confederación, entre otras cosas, para evitar que se pueda considerar que la nueva organización es una continuidad de Coepa y los acreedores de esta última puedan actuar contra ella.

En principio, se ha constituido una comisión con un representante de cada uno de los socios constituyentes, que se volverán a reunir para aprobar un borrador de estatutos en un par de semanas, una vez que todas las asociaciones hayan aportado sus ideas. El objetivo es que la nueva organización esté operativa en el plazo de un mes