Ryanair comienza a cobrar cinco euros por llevar una maleta de mano a bordo

Los viajeros que vuelen con Ryanair a partir de este lunes deberán pagar un recargo de 5 euros extra si quieren llevar a bordo una maleta de equipaje de mano. De lo contrario, el personal de tierra enviará la maleta a la bodega del avión sin coste alguno. Al llegar a destino, sus propietarios deberán ir a recogerla, al igual que las que se facturan, a la cinta de equipajes.



Desde ahora Ryanair permitirá subir dos bultos a bordo sólo a los pasajeros de "embarque prioritario" (tarifas 'Plus', 'Flexi Plus' y 'Family Plus') con un coste de cinco o seis euros, y que se podrá adquirir hasta 30 minutos antes de la hora de la salida del vuelos desde la propia aplicación móvil de la aerolínea. También se puede adquirir a la hora de hacer la reserva del vuelo.



La low cost irlandesa justifica esta medida en la necesidad de acelerar el embarque de los vuelos y reducir los retrasos. Además, la compañía usará nuevas señales y medidores de equipaje para agilizar la entrada durante los primeros días. Aquellos que viajen sin 'embarque prioritario' sólo podrán subir el bulto de mano más pequeño a la cabina.





En este vídeo te explicamos la nueva política de equipaje que entrará en vigor el próximo 15/01 ??????

Para los clientes sin Embarque Prioritario, la maleta de 55x40x20 cm viaja en bodega, sin ningún coste adicional.

Más info ?? https://t.co/4T4q51bLRF #KeepCalm pic.twitter.com/GPv7CUEqb6 — Ryanair España (@Ryanair_ES) 9 de enero de 2018

Reclamación en Fomento

La compañía recuerda además que su nueva política para equipaje facturado ofrece una reducción de las tasas (de 35 a 25 euros) y un incremento del 33% en el tamaño de equipaje permitido (de 15 kilogramos a 20 kilogramos). Esta medida persigue incentivar la facturación de maletas.Por otra parte, la Asociación de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) pedirá al Ministerio de Fomento que restrinja los derechos de sobrevuelo de Ryanair sobre territorio español y se cedan sus slots a otras compañías ante el "nuevo abuso" que aseguran que supone la política de equipaje de la aerolínea irlandesa que entrará en vigor mañana. Para Asetra,para los pasajeros.