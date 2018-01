Niega ser un delincuente ante las acusaciones de defraudador

? Rodrigo Rato rechazó en su comparecencia en el Congreso que sea un delincuente, tras ser acusado de defraudador por varios grupos ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. Ante la pregunta de la portavoz de ERC, Ester Capella, de si rechazó el ofrecimiento de Aznar para sucederle en el PP por miedo a ser «el primer presidente del Gobierno acusado de corrupción», replicó que ninguno de los delitos de los que se acusa es anterior a 2004. «Si me acusa usted, ahí tiene los tribunales, pero no me difame solo porque está usted protegida. Esto de acusar a la gente e insultarla cuando viene por el Parlamento, la verdad es que es una pena para el desprestigio de la institución», dijo, considerando que Capella le estaba «insultando».