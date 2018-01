Técnicos de Hacienda piden que los premios de lotería que ganen las empresas tributen igual que los de particulares

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los premios de los particulares, que cuando superan los 2.500 euros están gravados al 20%.

Según explicó Gestha, la diferencia de tributación radica en que las compañías lo integran en la base imponible y tributan al tipo nominal, que generalmente es el 25%, aunque el tipo efectivo (después de aplicar las ventajas fiscales) puede ser hasta casi tres veces inferior, en función del tamaño de la empresa.

En este sentido, señala que la normativa del Impuesto de Sociedades (IS), que exige tributar por la totalidad del premio, permite que la compañía que se encuentra en situación de pérdidas (con base imponible negativa) pueda obtener la devolución del gravamen. De este modo, según alerta Gestha, aunque lo habitual es que el décimo lo compre la persona y no la empresa, «los premios de loterías pagados a las sociedades se han disparado hasta superar, de enero a octubre de 2017, los 86 millones de euros, lo que supone multiplicar por nueve lo recaudado en el mismo período de 2016». Asimismo, los técnicos de Hacienda han detectado las «trampas por las que algunos empresarios desvían el dinero del décimo a la sociedad en pérdidas en una maniobra para no tributar».