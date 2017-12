El Consell centra este año la campaña «El Nadal es Valencià» en las redes sociales

La Generalitat ha reactivado su campaña navideña para subrayar la calidad de los productos autóctonos y hacer reflexionar a la sociedad sobre el importante papel que juega la Comunidad en la celebración de las fiestas navideñas de toda España. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, agradeció ayer a todos los sectores, denominaciones de origen, empresas y trabajadores y trabajadoras que participan en esta campaña su contribución para que la Comunidad sea la autonomía con más productos asociados a la Navidad, informa Efe. «Es evidente que la "El Nadal és Valencià", porque no hay ningún producto asociado a la Navidad que no sea valenciano. No queremos capitalizar ni patrimonializar estas fiestas, pero es imposible encontrar un territorio que tenga todos estos productos», afirmó el jefe del Consell

En cuanto al enfoque, la Generalitat se ha centrado, especialmente, en las redes sociales, que han generado un nuevo modelo de conducta. Esta iniciativa busca dar un paso más para hablar no solo de los productos y de su origen, sino de las sensaciones y momentos que se generan a su alrededor. Así, se apela a las emociones a través del lema «Productores de felicidad».



Municipios turísticos navideños

Los productos de las Denominaciones de Origen son los protagonistas de la campaña, aunque sin dejar de lado «el lado humano».Este año, además de las DO y el comercio, también se ha implicado la Agència Valenciana del Turisme (AVT), que elaborará un mapa de municipios de interés turístico navideño.