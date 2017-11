Fernández Ordóñez asegura que Camps le presionó para que no interviniera la CAM

El que fuera gobernador del Banco de España en buena parte de los años de la crisis económica, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha desvelado este martes en el Congreso que el entonces presidente valenciano Francisco Camps le instó a no intervenir la CAM, una conversación que, según ha añadido, quiere "olvidar".

Ante la comisión de investigación de la crisis y el rescate financiero, Fernández Ordóñez ha asegurado que, en sus seis años al frente del Banco de España (2006-2012) no recibió instrucciones políticas ni del Gobierno del PSOE, ni del PP.

Pero sí ha hecho una excepción al mencionar una "conversación" con el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP. "Lo único, una conversación con el señor Camps, que quiero olvidar, para que no interviniéramos la CAM", ha dicho.



El "enorme problema" de algunas cajas

Durante su intervención, el exgobernador ha indicado que no todas las cajas de ahorro supusieron un problema, pero sí ha subrayado que las de algunas comunidades, las radicadas en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Castilla y León, sí supusieron un "enorme problema".

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue la tercera intervención que llevó a cabo el Banco de España durante la crisis financiera, en julio de 2011, y a finales de aquel año se adjudicó al Banco Sabadell.



Más recursos

Por otra parte, el exgobernador del Banco de España también ha considerado que la crisis financiera se podría haber atajado antes con una mayor inyección de recursos públicos en el proceso de reconversión de los bancos, que se dilató en exceso en el tiempo.

Además, ha advertido de que en España todavía hay un riesgo "muy alto" de que se produzcan nuevas crisis bancarias, debido a que el incremento del capital que se exige a los bancos "ha sido mínimo", y ha abogado por elevar la aportación de los accionistas de los bancos con el fin de que los contribuyentes no paguen futuros rescates.

"Nos quedaríamos todos mucho más tranquilos", ha advertido durante su comparecencia en la Comisión del Congreso, que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario, y en la que la mayoría de los partidos le han acusado de no responder con responsabilidad ante la crisis financiera.

Fernández Ordoñez, que fue gobernador del Banco de España de 2006 a 2011, ha aseverado que fue de los "pocos" que anticiparon en 2003 la burbuja inmobiliaria, aunque ha reconocido que no supo ver la magnitud de la crisis económica y financiera posterior.

"Se hicieron mal muchas cosas y no se vieron muchas cosas que ahora vemos todos", ha puntualizado, al tiempo que ha advertido de que la reconversión de las Cajas de Ahorros debería haberse realizado durante los períodos de expansión, ya que hubo doce años de "euforia" en la que "todos participaron".

Ha alabado la actuación del gobierno socialista en la reforma de la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) frente al Ejecutivo anterior, presidido por el popular José María Aznar (1996-2004), "que no hizo nada".



Salida a Bolsa de Bankia

En cuanto a la salida a Bolsa de Bankia, ha defendido la actuación del Banco de España y ha dicho que la entidad supervisora no podía oponerse, porque según la ley sólo podía hacerlo si encontraba razones suficientes que no aconsejaran el "salto" al parqué y ése no era el caso en ese momento. Al respecto, ha dicho que en 2011 era factible que la Caja aumentara su capital, al tiempo que ha aseverado que "hoy es un proyecto muy sólido", tras la inyección de capital recibida y el cambio de gestor.

Volviendo al rescate, Ordóñez ha asegurado que de no haberse producido, los dos grandes bancos españoles (Santander y BBVA) y la primera Caja (La Caixa) hubieran sufrido mucho más.