Alicante reduce la tasa de paro al 16,22%, su nivel más bajo desde finales de 2008

Después de los servicios, que ganan 15.400 empleados, la construcción es el sector que más avanza, con 4.400 ocupados más.

La provincia cerró el tercer trimestre del año con una tasa de paro del 16,22%, la más baja desde finales de 2008 (15,9%), es decir, desde el primer año de la crisis. Pero, además, esta reducción sitúa el índice por debajo de las medias estatal y autonómica, que se situaron al cierre de septiembre en el 16,38% y el 17,50%, respectivamente, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (EPA).

En un año en que la recuperación económica sigue avanzando y, especialmente, los negocios vinculados con la actividad turística por la importante afluencia de visitantes a las playas y entornos rurales de la provincia, lejos parecen quedar ya las elevadas tasas de desempleo que Alicante arrojaba en los peores años de la crisis, cuando el 29,5% de la población activa no tenía trabajo, como en el cuarto trimestre de 2013. Antes del azote de la recesión, desde 2003 la tasa más baja de paro se situó en el segundo trimestre de 2006 (el 8,5%).

Y tras la salida de la crisis, el escenario ha ido cambiando en los últimos dos años. Y en el tercer trimestre del año, el mercado laboral de la provincia presenta una mejor salud: bajó el paro y aumentó la ocupación. En cifras, Alicante tiene 20.700 desempleados menos que entre abril y junio, tras descender el número de parados a los 146.800. Y entre las personas con empleo, el total de ocupados alcanzó los 758.200, que suponen 19.100 más que en el trimestre anterior. Fundamentalmente, el incremento de la actividad y el empleo se ha registrado en todos los sectores, a excepción de la agricultura, que en este periodo pierde 1.400 trabajadores activos. Un descenso que podía achacarse a un menor dinamismo en la contratación por los efectos negativos de la sequía en el campo provincial. Sin embargo, la cara más positiva la muestra el sector servicios, que con 541.100 ocupados al cierre del tercer trimestre, gana 15.400 trabajadores en activo. Un aumento que supone el 80,6% del avance total de la ocupación en la provincia. La industria, por su parte, con mayor número de empleados (142.700) sólo suma 700 nuevos trabajadores, mientras que la construcción registra un avance superior. Los 4.400 nuevos ocupados eleva el total a 55.900 en un sector que afianza la reactivación, tras una década de intensa crisis.

Hogares abocados a la pobreza

El aumento del empleo tiene una repercusión inmediata en la vida de las familias. Así lo muestran indicadores como el de los hogares con todos sus miembros sin trabajo, que en Alicante pasan de los 59.000 del segundo trimestre a los 47.200 del tercero. Sin embargo, el número de familias sin perceptores de ingresos ha crecido de las 33.400 a las 36.700.

CC OO atribuye esta variación a la caída del número de activos en Alicante, que se reduce en 1.600 personas en el último trimestre, lo que sitúa el total en 905.000. Y también lo relaciona con el aumento en más de 5.300 personas de la población que están inactivas, al «aumento de personas sin empleo pero disponibles para trabajar», explica Ruiz Olmos, secretario de Empleo de CC OO en l'Alacantí-Les Marines

Por su parte, Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina, incidía en que «pese a los síntomas de recuperación y a que hay menos hogares con todos sus miembros en paro, seguimos teniendo mil familias más sin perceptores de ingresos que en el primer trimestre del año, una situación que les deja muy cerca de la exclusión y abocadas a la pobreza».

Por otra parte, los sindicatos no dejan de valorar la mejoría que presenta el mercado laboral alicantino. No obstante, advierten de que «la creación de empleo, especialmente en este trimestre, no sólo es coyuntural, sino que tiene dos apellidos, el primero la temporalidad y el segundo, la precariedad», subraya Yolanda Díaz, de UGT en l'Alacantí-La Marina. En este sentido, el sindicato alerta sobre la bajada del paro femenino (17.900, del total de 20.700 desempleados menos), «ya que el sector servicios da trabajo principalmente a muchas mujeres en ocupaciones muy feminizadas, como las camareras de piso, las limpiadoras o las camareras en la restauración».

CC OO también alerta de una «caída interanual de la tasa de actividad en 1,24 puntos porcentuales que la deja a medio punto de la de 2008. Menos actividad supone una ralentización de la denominada "recuperación económica", un proceso en el que sólo han notado mejoría las cifras macroeconómicas y la rentabilidad de algunos sectores», subraya Ruiz Olmos.